Anche quest’anno il Rapporto sul Ben Vivere offre un quadro interessante sullo stato della generatività nel nostro Paese. Gli spunti sono molti: dalla proposta di superamento della frammentazione territoriale alla necessità di rinnovare l’importanza dei corpi intermedi per ridare piena vitalità ad una “democrazia anestetizzata”. Non mancano tuttavia gli avvertimenti su alcune situazioni di criticità, come quella sullo stato dei servizi necessari per mantenere/rendere vive le comunità nelle diverse aree del Paese. Il Rapporto - edito da Ecra e realizzato da Becchetti, Semplici, Raffaele e Bova - si sofferma anche sul tema della presenza fisica dei servizi bancari nei territori ed evidenzia come si tratti di un fenomeno trasversale, che coinvolge, con diversi livelli di intensità, diverse aree del paese, da Nord a Sud. I dati e le considerazioni possono peraltro essere letti anche alla luce della sentenza 116/2025 della Corte costituzionale che riafferma e conferisce caratteri di rinnovata modernità alle imprese cooperative mutualistiche di tutti i settori (compreso quello bancario) precisamente nella loro “funzione sociale” la Costituzione riconosce a tali imprese (art. 45). E la collega proprio al paradigma che ispira il Festival nazionale dell’Economia civile nella cui cornice si colloca l’esperienza ormai settennale del Rapporto. Si legge nella sentenza della Corte: “L’impresa cooperativa, ascrivibile all’ambito dell’Economia civile, rappresenta una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti. A contraddistinguere l’impresa cooperativa sono, infatti, elementi del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di governance”.
In questo senso, il protagonismo delle comunità che si sono date nel tempo le proprie cooperative per affrontare e risolvere esigenze comuni, continua oggi a rappresentare uno degli strumenti dal basso per frenare il fenomeno dello spopolamento di molti Comuni delle aree interne che ha cause diverse e diversificate. Si tratta di un trend di lungo periodo, che si inserisce in un contesto più ampio di spopolamento e abbassamento della qualità e della quantità dei servizi nelle aree più interne e remote della nostra penisola. Lo scorso agosto, in una lettera aperta al Governo e al Parlamento, anche i vescovi italiani denunciavano come si vada “allargando la forbice delle disuguaglianze e dei divari, mentre le differenze non riescono a diventare risorse, tanto da lasciare le società locali, e in particolare i piccoli centri periferici, alle prese con nuove solitudini e dolorosi abbandoni”.
L’abbandono dei territori è un tema sentito e attenzionato da diverse realtà. Necessita risposte e azioni concrete. La Strategia Nazionale per le Aree Interne-SNAI dovrebbe essere, nelle intenzioni governativi, lo strumento pubblico più incisivo. Il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, nella sua risposta alla lettera aperta dei vescovi, pubblicata su questo quotidiano (29 agosto 2025) ha sottolineato come l’attuale Governo condivida “l’obiettivo comune di una ripartenza delle aree interne”, evidenziando come il numero di Comuni inseriti nel Piano strategico nazionale sia stato incrementato da 1.060 a più di 1.800, dove vivono in totale circa 4 milioni di abitanti.
Ma una questione così complessa e articolata richiede il coinvolgimento di tutti gli attori sul campo, non solo istituzioni pubbliche e private. Servono anche e soprattutto la società civile e quei corpi intermedi identificati come fondamentali nel Rapporto 2025 sul Ben Vivere. I cui autori mettono in evidenza come “le BCC continuino a garantire la presenza fisica in territori marginali, spesso abbandonati dai grandi gruppi bancari, grazie al loro modello mutualistico e territoriale”. Queste cooperative bancarie si confermano preziosi presìdi bancari di prossimità: con la loro presenza e il loro ruolo per lo sviluppo economico dei territori, esse garantiscono un’attività “centrata, ancora, nel servizio e nel sostegno alla popolazione delle aree interne del nostro Paese, in controtendenza rispetto al fenomeno della “desertificazione” bancaria che potrebbe sembrare inarrestabile”, come aveva ricordato il Presidente Mattarella nel 2023, in occasione del 140° anniversario della prima Cassa Rurale italiana.
I numeri confermano questo ruolo nella promozione e nella tutela dello sviluppo locale: se nel 2015 i Comuni in cui una BCC rappresentava l’unica presenza bancaria erano 542, per un totale di poco più di un milione di abitanti, a giugno 2025, questi sono aumentati a 791, in cui vivono e lavorano circa 2,5 milioni di persone. E il dato continua a crescere anno dopo anno. Inoltre, 164 di questi 791 comuni – circa il 21% – rientrano nei comuni identificati dal piano SNAI aggiornato.
Qui assume di nuovo rilievo un altro passaggio della recente sentenza della Corte costituzionale: “Alla cooperazione la Costituzione «riconosce» una «funzione sociale», individuandola quindi come connaturale a questo modello organizzativo, in quanto generativo di democrazia economica e mutualità. Tale funzione sociale si estrinseca, infatti, «nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa» (richiamando un’altra sentenza, la 408/1989).
È così. Le imprese cooperative contribuiscono silenziosamente a generare forme di democrazia economica e a offrire servizi di cittadinanza. “Il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacità di unire strutturalmente all’aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune”, si legge nella sentenza. E proprio contribuire “alla costruzione del bene comune” è uno degli obiettivi stabiliti nello statuto delle 216 BCC, i cui 4.095 sportelli sono situati per quasi un terzo nelle aree interne.
La ricerca accademica ha mostrato negli ultimi anni come la presenza di una BCC nel territorio che l’ha originata si riveli fondamentale per ridurre le disuguaglianze di reddito, migliorare le performance dell’economia locale (in termini di occupazione e nascita di nuove imprese, nel sostegno a famiglie e aziende colpite da eventi catastrofici, come terremoti e alluvioni), per mitigare i rischi finanziari e accompagnare le imprese nel cammino verso la sostenibilità integrale (anche rispettando i fattori ESG). La rarefazione di molti servizi di cittadinanza nelle aree interne è oggetto di iniziative (anche legislative) del Cnel, di Regioni (il Consiglio delle Marche ha approvato lo scorso aprile una legge che affronta il tema della chiusura degli sportelli bancari), del Parlamento Ue. Servono soluzioni nuove che integrino, ad esempio nel campo bancario, prossimità geografica e prossimità digitale. Soluzioni che richiedono investimenti in conoscenza, formazione delle persone, tecnologie al fine di dispiegare al meglio quella funzione richiamata dalla Consulta: intrecciare costantemente funzione sociale e funzione economica per essere dovunque – come le abbiamo definite – le banche del mentre. “Il Credito Cooperativo può rappresentare, non solo un argine – logica conservativa –, ma anche una leva concreta – logica propositiva – per garantire equità territoriale, infrastruttura sociale e accessibilità ai servizi essenziali, confermandosi come parte integrante della strategia di contrasto ai divari territoriali e di sostegno alla resilienza economica delle aree interne, ma non solo, del Paese”, scrivono gli autori del Rapporto 2025 sul Ben Vivere. Questa leva sarà tanto più incisiva quanto più sarà azionata insieme ad altri soggetti pubblici (in primis gli enti locali) e privati. In una logica tipica dell’Economia e della finanza civili, quella dell’alleanza.
direttore generale Federcasse