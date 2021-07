Il gruppo Zegna sceglie la borsa di New York - Ansa

Il gruppo Ermenegildo Zegna sbarca in Borsa a New York attraverso l’alleanza con Investindustrial Acquisition Corp, la Spac presieduta da Sergio Ermotti e fondata da Andrea Bonomi a fine del 2020 per portare le aziende italiane di eccellenza a Wall Street. L'operazione rappresenta la prima quotazione di un brand del lusso tramite il meccanismo della Spac. Dopo la fusione con la Spac la famiglia Zegna manterrà il controllo del Gruppo con il 62% del capitale, Investindustrial Acquisition Corp e un gruppo di soci deterranno l'11% e la rimanente parte formerà il flottante. L'inizio delle negoziazioni sul Nyse è previsto a fine novembre.

L'accordo fra la Ermenegildo Zegna e la spac di Investindustrial prevede un'operazione da 3,2 miliardi di dollari, con un equity value del gruppo della moda di 2,5 miliardi di dollari.



«Saremmo potuti rimanere indipendenti per altri cento anni ma il momento è appropriato e il mondo è cambiato molto. Il settore del lusso è diventato sfidante», ha detto al Financial Times l'ad Gildo Zegna. Arrivare in Borsa attraverso una spac e non con tramite una ipo e la quotazione a Wall Street piuttosto che su altri listini, come Piazza Affari, per il gruppo Zegna non è stata una scelta in competizione con le altre è stato sottolineato in una conferenza stampa per presentare l'operazione.La Spac di Investindustrial «è stata creata proprio per operazioni di questo genere: portare in borsa una società ben gestita con fondamentali solidi e un forte potenziale di crescita come Zegna», ha aggiunto Sergio Ermotti, presidente di Investindustrial Acquisition. «L'obiettivo ora è sostenere il gruppo in questo nuovo capitolo della sua storia fornendo al contempo al mercato l'opportunità di investire in uno dei pochi marchi iconici indipendenti del mondo del lusso».