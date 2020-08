COMMENTA E CONDIVIDI











Dal 5 ottobre si inaugura un percorso formativo inedito nel panorama didattico italiano: per l’anno accademico 2020/2021 nasce a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore un nuovo corso di Laurea Magistrale, The art and industry of narration: from literature to cinema and tv, completamente in inglese, all’interno della facoltà di Lingue, letterature e culture straniere. Le iscrizioni sono già aperte, fino al 29 settembre.

L’arte della narrazione ha assunto un’importanza sempre più rilevante, non solo nelle aree classiche della narrativa e dell’editoria ma anche nei prodotti televisivi e cinematografici, all’interno di uno scenario sempre più multimediale che vede coinvolti nuovi player e nuove piattaforme, accanto a strumenti di comunicazione come i social network che utilizzano lo storytelling. Il corso, della durata di due anni, nasce per rispondere a all’esigenza, sia artistica che industriale, di formare i futuri professionisti nell’ideazione, sviluppo e distribuzione di contenuti narrativi; l’obiettivo del percorso didattico è fornire agli studenti strumenti validi e concreti per intraprendere una carriera nel settore della narrazione, basata su una solida base letteraria, che sappiano trovare nuove storie e raccontarle in modo efficace attraverso le tecniche e le modalità in cui oggi possono essere declinate sui diversi media.

È possibile iscriversi al nuovo corso attraverso un colloquio, dove, dopo una valutazione del curriculum del candidato, verrà accertata l'adeguatezza della personale preparazione dell’allievo, che deve possedere una media ponderata maggiore o uguale a 25/30, e il possesso delle conoscenze e competenze essenziali proprie delle classi di laurea L-11 Lingue e culture moderne (ex D.M. 270/04 o classe 11 ex D.M. 509/99) o L-12 Mediazione linguistica (ex D.M. 270/04 o classe 3 ex D.M. 509/99) con particolare riferimento agli ambiti disciplinari che caratterizzano la laurea magistrale.

La conoscenza della lingua inglese deve corrispondere almeno al livello C1 e viene testata attraverso un Admission Test che deve essere sostenuto entro le scadenze per l’inoltro della domanda di ammissione. Il test, diviso in quattro sezioni (Reading, Grammar, Vocabulary e Listening,), ha una durata massima di 60 minuti e valuta le conoscenze grammaticali, lessicali e di comprensione scritta e orale. Sono esonerati dal sostenimento dell’Admission Test: - I candidati che hanno conseguito o devono conseguire una laurea triennale in lingua inglese. - I candidati provenienti da uno dei corsi di studio impartiti dalla Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che hanno scelto la lingua inglese.

Per effetto della crisi sanitaria legata al Covid-19 che ha comportato, tra l’altro, la temporanea rimodulazione delle attività didattiche in modalità telematica, per l’a.a. 2020/21 i colloqui si effettueranno esclusivamente via Skype o via Teams, fino a nuove disposizioni. La prenotazione deve avvenire, come indicato nelle Nome di ammissione, accedendo al Portale iscrizioni e prenotando la data.

Due i criteri applicati per la determinazione degli importi della retta annuale:

1. Il primo, valido per la maggior parte dei corsi di laurea, si fonda sul criterio del reddito familiare equivalente: i contributi, in questo caso, variano a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

2. Il secondo metodo prevede importi stabiliti in misura fissa: le rate sono le stesse per tutti gli immatricolati ai corsi per i quali è prevista questo tipo di tassazione.

L’ammontare annuale dei contributi (compreso tra i 3.000 e gli 8.900 euro) viene suddiviso in cinque rate ma sono previsti anche agevolazioni ed eventuali esoneri. Per info sulle agevolazioni: https://offertaformativa.unicatt.it/agevolazioni-economiche.

La progettazione e il coordinamento di questo nuovo corso di laurea nascono dalle esperienze di ricerca ma anche professionali di due docenti della Facoltà di Scienze Linguistiche dell’Università Cattolica di Milano: il professore Arturo Cattaneo, ordinario di Letteratura inglese, giornalista professionista e autore di romanzi, e il professore Armando Fumagalli, ordinario di Semiotica e consulente di sceneggiatura per la Lux Vide (Anna Karenina, Guerra e Pace, le tre stagioni di Medici e la serie in produzione per Rai1 Leonardo), nonché Direttore del Master in International Screenwriting and Production, da 20 anni vera e propria fucina di talenti della scrittura per il Cinema, la Tv e l’Editoria e della Produzione audiovisiva.

È previsto il coinvolgimento di docenti che uniscono alla formazione accademica un impegno diretto nell’industria editoriale e televisiva, come Paolo Braga, uno dei più apprezzati docenti italiani di sceneggiatura televisiva e che ha anche lavorato per Ballandi Entertainment, Fox e Lux Vide, Daniela Pagani, editor e responsabile della comunicazione per le edizioni Neri Pozza, ed Eleonora Fornasari, autrice di programmi per bambini della Rai e di libri per ragazzi, oltre che sceneggiatrice di animazione per prodotti internazionali come Giulio Coniglio o la pluripremiata serie YoYo.

Tra i corsi previsti: storia dell’industria cinematografica, l’arte e l’industria dell’editoria, dal romanzo al film (con uno approfondimento della letteratura sia britannica che statunitense), scrittura per cinema e tv, scrittura e produzione per l’animazione, cinema italiano contemporaneo.

Nel percorso studi è previsto anche uno specifico focus sull’animazione e sui prodotti per bambini e ragazzi. «L’animazione e i prodotti per i più giovani sono parte di un settore ormai strategico a Milano - afferma Armando Fumagalli – una città che ospita la sede di Disney Italia, DeAgostini, Atlantyca (la ‘madre’ di Geronimo Stilton), Piemme (con il marchio Il battello a vapore) e diverse case di produzione di animazione e/o specializzate in contenuti per bambini e ragazzi come 3Zero2 (Alex & Co., Penny on M.A.R.S., Come diventare grandi nonostante i genitori)».

«Il nuovo indirizzo - dichiara Arturo Cattaneo - avrà una solida base letteraria applicata alle forme di narrazione del mondo moderno: autori come Shakespeare non sono limitati alla sfera del mondo anglosassone, ma sono veri e propri padri della letteratura universale e di archetipi narrativi che si trovano anche nel cinema e nelle serie tv contemporanee».

«Con The Art and Industry of Narration - prosegue Fumagalli - vogliamo contribuire a preparare per le aziende dell’area milanese in primis, ma anche di altre città o Paesi, dei professionisti che possano muoversi con flessibilità fra editoria e tv, fumetto e animazione, cinema e nuovi media: la formazione nelle strutture narrative è centrale e può avere una spendibilità amplissima».

L’Università Cattolica di Milano consolida così l’impegno a formare autori ed editor di storie per la parola scritta e le diverse forme dell’audiovisivo sul solco di percorsi già attivi e fortemente professionalizzanti come quello del Master in International Screenwriting and Production, , e diversi altri Master della stessa area, accanto a iniziative come il progetto StoryLab, realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e il supporto di Fondazione Cariplo; iniziative volte a sviluppare un vero e proprio distretto dell’audiovisivo a Milano e a ergerla a capitale italiana dell’industria narrativa.

Per ulteriori informazioni sul corso di laurea magistrale:

https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-the-art-of-industry-of-narration-from-literature-to-cinema-and-tv-2020.