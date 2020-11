COMMENTA E CONDIVIDI











Decisamente un biscotto che piace. Ad un anno dal lancio sul mercato italiano, Nutella Biscuits ha superato il miliardo di biscotti venduti nel nostro Paese. Ferrero aveva ipotizzato di raggiungere 25 milioni di confezioni vendute, invece ne sono state vendute oltre 47 milioni. Il biscotto è stato acquistato da oltre 7 milioni di famiglie diventando punto di riferimento nel mercato.

Per proseguire sulla scia del successo è stato approvato l’investimento per una nuova linea produttiva, sempre nello stabilimento italiano di Balvano, in Basilicata, che consentirà di raddoppiare la capacità produttiva andando a soddisfare la domanda interna ed a servire nuovi mercati. L’investimento, oltre 80 milioni, si aggiunge a quanto già stanziato per la prima linea di produzione. È previsto un incremento dell'occupazione: il personale dedicato alla produzione di Nutella Biscuits sulle due linee supererà i 230 addetti.

"Ringraziamo i consumatori e i nostri partner perché grazie a loro è stato possibile realizzare un successo così grande" afferma il presidente e A.d. Alessandro D'Este che aggiunge: "nel 2021 lanceremo un nuovo formato, in tubo". Il lancio sul mercato italiano, sottolinea il G.m. Angelo Massaro, "è il più importante nella storia del largo consumo in Italia. Il biscotto ha realizzato 141 milioni di sell out con una quota dell'8,5% del mercato dei biscotti".