Piano piano sono tornati. Non tutti, anzi in realtà solo 46 sui 300 in funzione prima della sentenza del 10 aprile 2018 con cui la Corte d’appello di Roma accertò che i Tutor fino ad allora attivi erano frutto di contraffazione da parte di Autostrade per l’Italia, ordinandone l'immediato spegnimento. I sistemi elettronici p er il controllo della velocità media sono tornati da qualche mese a svolgere il loro lavoro di sorveglianza con un nuovo sistema che ad oggi garantisce una copertura complessiva di 420 chilometri di carreggiate autostradali. In questi giorni di esodo e intenso traffico è ancora più importante ricordare l'elenco delle tratte attive in questo mese coperte dall'occhio elettronico del Tutor segnalate dalla Polizia Stradale:

Autostrada A1

San Vittore - Cassino

Cassino - Pontecorvo

Colleferro - Valmontone

All. Raccordo Roma Nord - Ponzano Romano

Ponzano Romano - Magliano Sabina

Magliano - Sabina Orte

Firenzuola - Badia

Reggio Emilia - Campegine

Campegine - Parma

Modena Sud - Moderna Nord

Badia - Firenzuola

All. A1 Roma Sud - Colleferro

San Vittore Caianello

Modena Sud - All. A14

Autostrada A4

Dalmine - Capriate

Capriate - Cavenago

Autostrada A7

Busalla - Ronco Scrivia

Ronco Scrivia - Isola del Cantone

Autostrada A8

Castellanza - Busto Arsizio

Autostrada A10

Celle Ligure - Albisola

Albisola - Celle Ligure

Autostrada A13

Bologna Interporto - Altedo

Altedo - Ferrara Sud

Ferrara Nord - Ferrara Sud

Ferrara Sud - Altedo

Autostrada A14

Forlì - Faenza

Faenza - All. Ravenna

Valle del Rubicone - Cesena

Bari Nord - Bitonto

Faenza - Forlì

Castel San Pietro - Imola

Cesena - Valle del Rubicone

Valle del Rubicone - Rimini

Autostrada A16

Monteforte Baiano

Monteforte - Avellino Ovest

Autostrada A26

Masone - Broglio

Masone - Massimorisso

Autostrada A30

Sarno - Palma Campania

All. A1 per A30 - Nola

Sarno - Nocera Pagani

Autostrada A5

Traforo Monte Bianco Dir. Francia

Traforo Monte Bianco Dir. Italia

Autostrada A 56

Agnano - Fuorigrotta

Arenella - Capodimonte

Camaldoli - Vomero

Fuorigrotta - Agnano



Multe e punti: ecco cosa si rischia

Il consiglio è sempre e solo uno: per l'incolumità propria e altrui, rispettare i limiti di velocità imposti in ogni tratto autostradale (110 o 130 km/h di norma, ma anche inferiori in caso di restringimenti della carreggiata per lavori) è assolutamente indispensabile, al di là delle pesanti sanzioni previste dal Codice della strada, che riassumiamo qui sotto:

• superamento del limite non oltre i 10 km/h: da 41 a 168 euro (da 54,67 a 224 euro se l'infrazione viene rilevata tra le 22 e le 7)

• superamento tra 10 km/h e 40 km/h: da 168 a 674 euro (da 224 a 898,67 euro se l'infrazione viene rilevata tra le 22 e le 7) più fino a 5 punti patente

• superamento tra 40 km/h e 60 km/h: da 527 a 2.108 euro, unitamente alla sospensione della patente da uno a tre mesi (da 702,67 a 2.810,67 euro se l'infrazione viene rilevata tra le 22 e le 7) più fino a 10 punti patente

• superamento oltre 60 km/h: da 821 a 3.287 euro, unitamente alla sospensione della patente da sei a dodici mesi (da 1.094,67 a 4.382,67 euro se l'infrazione viene rilevata tra le 22 e le 7) più 10 punti patente.