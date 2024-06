Turisti visitano il parco archeologico del Colosseo e i Fori imperiali a Roma - Ansa

La tendenza era chiara e il risultato ormai acquisito. Dopo gli anni bui della pandemia, l'Italia torna a essere regina del turismo: con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, il 2023 è stato l’anno record per le presenze nel nostro Paese. Il migliore di sempre. Ben superiori ai livelli pre-pandemici del 2019, quando si registrò appunto l’ultima fiammata del turismo prima che il mondo si fermasse: +3,0 milioni di arrivi (+2,3%) e +14,5 milioni di presenze (+3,3%). Rispetto al 2022 si stima una crescita degli arrivi del 13.4% e delle presenze del 9.5%. Con la componente straniera che torna a prevalere su quella domestica (il 52,4% delle presenze). Un segnale evidente di come i viaggiatori globali siano tornati fortemente a volare.

Le stime danno un quadro assolutamente largo del fenomeno, essendo il frutto delle attività congiunte del Gruppo di Lavoro inter-istituzionale sul turismo "Alloggiati web", costituitosi nel 2023 nell'ambito del Protocollo d'intesa "Sviluppo e valorizzazione dell'informazione statistica sul turismo", sottoscritto dall'Istat e dal ministero del turismo. Il gruppo di lavoro ha avuto il compito di verificare la possibilità di valorizzare - a supporto della produzione di statistiche ufficiali sul turismo - i dati presenti nel sistema informativo "Alloggiati web", ossia delle informazioni acquisite dalla Polizia (ministero dell'Interno) per motivi di pubblica sicurezza che vengono successivamente trasmesse al ministero del Turismo. "Alloggiati web" è infatti il portale gestito dalla Polizia, che permette ai gestori delle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra-alberghiere di ottemperare all'obbligo di trasmettere alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro le 24 ore successive al loro arrivo. Così i numeri permettono di avere il dato aggregato di hotel e strutture extra-alberghiere.

Se nel 2019, l’Italia fu il quinto Paese più visitato al mondo con 65 milioni di arrivi stranieri secondo l'Istat, e il terzo per numero di pernottamenti (221 milioni) dopo gli Stati Uniti (345) e la Spagna (299), e davanti a Cina (192) Regno Unito (161) e Francia (137), nel 2023, si è confermata seconda destinazione per presenze in Europa (Eurostat, 2024), e al quinto posto nel mondo per arrivi turistici internazionali (Unwto).





Santanché: l'Italia torna a occupare il posto che merita

"I numeri non mentono mai. L'Italia sta tornando a occupare il posto che merita nel panorama mondiale del turismo”, dice con fierezza la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Un risultato che “non è casuale”, ma “frutto di una strategia mirata che mette il turismo al centro delle politiche del governo". "Un comparto - sottolinea la ministra - che cresce più di altri in virtù della capacità degli imprenditori di esaltare il meglio che l'Italia può offrire e di un esecutivo che crea le migliori condizioni per permettere alle imprese di operare con la massima efficacia". Per il membro del governo, che sin da subito ha spinto per promuovere il Paese all'estero, nelle fiere internazionali e con campagne ad hoc, "i provvedimenti sul turismo, insieme alla professionalità espressa dagli operatori del settore, hanno determinato un netto cambio di marcia dall'impatto senza precedenti. Niente accade per caso: questo successo è l'esito di una serie di investimenti attuati dal ministero col supporto di Enit per rafforzare l'immagine e la credibilità internazionale dell'Italia nel mondo, fattori che hanno contribuito a far tornare la nostra Nazione di moda, specialmente all'estero".

La sfida della qualità e della sostenibilità

Va bene i numeri, ma la vera sfida si gioca nel lungo termine sulla qualità. Altrimenti il rischio è quello di sostenere un overtourism che alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang. Con effetti collaterali e un impatto negativo sulle città e le comunità, sui prezzi delle case, la gentrificazione. Ne è consapevole la ministra: "La sfida - spiega - non è solo quella di aumentare il numero delle presenze, quanto piuttosto di puntare sempre più su un turismo di qualità, e quindi su offerte turistiche in grado di soddisfare, in modo sostenibile, ogni tipo di esigenza. Ciò significa gestire i flussi e incentivare la nascita di hotel, anche di lusso, per poter innalzare il livello della nostra offerta affinché non sia solo mordi e fuggi ma possa proporre ai turisti esperienze immersive e attirare più risorse sui nostri meravigliosi territori". "Territori fatti di tanti piccoli borghi che dobbiamo saper mettere a reddito favorendo politiche di destagionalizzazione e distribuzione dei flussi. La nostra visione industriale del comparto risulta vincente, a giudicare dai dati, e su questo continueremo a lavorare intensamente", conclude Santanchè.

Dove vanno i turisti? Il primato del Nord-Est

A livello territoriale il maggior numero di presenze nel 2023 si registra nel Nord-est, dove se ne concentrano circa 177 milioni, pari al 39,2% del totale nazionale; seguono il Centro (24%) e il Nord-ovest (17,7%). Emerge dalle stime del gruppo di lavoro inter-istituzionale sul turismo frutto dell'intesa tra Istat e MiTur che registra per il 2023 il record storico nell'andamento del turismo in Italia con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. La regione con il maggior numero di presenze è il Veneto (15,9% delle presenze nazionali), seguita dal Trentino-Alto Adige (12,4%), dalla Toscana, dalla Lombardia e dal Lazio (tutte di poco superiori al 10%). La prima regione del Mezzogiorno è la Campania, con il 4,5% delle presenze nazionali (poco più di 20 milioni di presenze).In termini di variazioni rispetto al 2022, le regioni che registrano un incremento delle presenze superiore alla media nazionale (+9,5%) sono il Lazio (+25,3%), la Lombardia (+16,8%), la Sicilia (+13,9%), la Campania (+13,3%) e la Valle d'Aosta (+11%). Gli incrementi sono in parte determinati dalla ripresa dei flussi turistici nelle grandi città. Una crescita più contenuta, con valori inferiori a 3 punti percentuali, interessa le Marche (+0,6%), l'Abruzzo (+2,2%) e l'Emilia-Romagna (+2,7%).Rispetto al 2019, cioè ai valori pre-pandemici, le regioni in cui le presenze turistiche sono aumentate maggiormente - con incrementi superiori al 10% e decisamente più ampi della media nazionale (3,3%) - sono il Lazio, la Lombardia e la Sicilia. Non hanno ancora recuperato, invece, i livelli del 2019 solo sette regioni: il Molise (-2%), l'Emilia-Romagna (-2,9%), il Piemonte (-3,2%), la Toscana (-4,3%), la Campania (-8,7%), la Basilicata (-15,1%) e la Calabria (-18,3%).

Alberghi, ma sempre più case

Gli arrivi e le presenze negli esercizi extra-alberghieri aumentano rispettivamente del 16,9% e dell'11%. Il settore alberghiero, invece, fa registrare incrementi leggermente più contenuti; gli arrivi sono infatti aumentati dell'11,5% e le presenze dell'8,1%. A livello territoriale, l'incremento delle presenze nel comparto extra-alberghiero è superiore addirittura del 20% nel Lazio (31,5%), in Sicilia (25,2%), in Campania (22,8%) e in Lombardia (22,3%). Nel Lazio, inoltre, l'incremento delle presenze ha raggiunto valori superiori a +20% anche nel settore alberghiero. Nel 2023, dal punto di vista della distribuzione delle presenze per tipologia di alloggio, il settore alberghiero ha ospitato circa il 61% del totale delle presenze. Le strutture ricettive alberghiere arrivano ad assorbire più del 70% delle presenze turistiche regionali in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle due Provincie autonome del Trentino-Alto Adige. Il settore extra-alberghiero supera in termini di presenze quello alberghiero solo in tre regioni: Marche, Toscana e Veneto.