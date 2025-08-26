martedì 26 agosto 2025
Il fenomeno riguarda più del 6% del parco circolante. Al Sud e nelle Isole la situazione più critica ma è al Nord l'incremento percentuale maggiore rispetto al passato
Tre milioni di vetture viaggiano senza: evasi 1,4 miliardi di premi
Il dato è preoccupante: in Italia sta crescendo il numero di auto che circolano prive di assicurazione obbligatoria. Si stima che i veicoli sprovvisti di regolare copertura assicurativa - il dato è riferito al 2024 - siano circa 2,9 milioni, pari al 6,1% del parco circolante nazionale. Secondo le stime ANIA, questo fenomeno è in costante crescita dal 2022 e nel corso del 2024 il numero di mezzi non assicurati ha superato quello registrato durante il 2017.

L’incidenza dei veicoli non assicurati rispetto al parco circolante varia sensibilmente a livello territoriale. Come evidenziato dai dati, a fronte di una media nazionale del 6,1%, solo il Nord presenta un’incidenza inferiore, pari al 4,9%. Decisamente più critica la situazione al Sud e nelle Isole, dove la quota di veicoli non assicurati raggiunge rispettivamente l’8,3% e il 7,9%, con picchi in Campania (10,6%) e in Sicilia (8,8%). Tuttavia, è proprio il Nord a destare la maggiore preoccupazione: tra il 2021 e il 2024, infatti, è proprio questa area a registrare l’incremento più consistente di veicoli non assicurati (+53,5%), contribuendo in modo determinante all’aumento della media nazionale (+23,4%). Al contrario, tutte le altre aree presentano una crescita inferiore rispetto alla media nazionale.

Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – ha stimato l’impatto economico dell’evasione assicurativa attribuendo a ciascun veicolo non assicurato un valore equivalente al premio medio Rc auto rilevato dal suo Osservatorio nel 2024. Il risultato è una stima di evasione a livello nazionale che sfiora 1,4 miliardi di euro.

“L’evasione dell’obbligo RC Auto sta diventando sempre meno un fenomeno del Sud Italia, storicamente penalizzato dagli alti costi delle polizze commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it –. A causa dei forti e generalizzati incrementi di prezzo registrati negli ultimi tre anni, l’evasione è sempre più diffusa anche al Nord e l’incidenza a livello territoriale si sta gradualmente assottigliando".


