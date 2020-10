COMMENTA E CONDIVIDI











Telepass "conquista" anche l'Ungheria. In questo modo sono 12 i Paesi europei coperti dal servizio di telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti.

Già attivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio (Liefkenshoek Tunnel), Polonia (tratto Krakow-Katowize dell'autostrada A4), Austria, Germania e Paesi Scandinavi, il dispositivo interoperabile Telepass SAT potrà essere così utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su oltre 6.500 chilometri di autostrade ungheresi a pagamento.

Con questo questo nuovo tassello, Telepass riprende la crescita a livello internazionale, dopo l’arrivo in Germania e nei Paesi Scandinavi durante il 2019. Il servizio raggiunge un totale di 101mila chilometri gestiti e contribuisce a rendere più semplice , per i mezzi pesanti, viaggiare sulla rete stradale europea.

Con l'offerta di un solo dispositivo per il pagamento in 12 Paesi, Telepass si conferma market leader in Europa nell’ambito dei servizi di telepedaggio per i mezzi pesanti.