Voglia di viaggiare in modo sicuro. Italo prova a soddisfare questo desiderio, lo fa montando sui propri convogli i filtri ad alta efficienza, garantendo il ricambio d'aria completo ogni 3 minuti con flusso d'areazione verticale. Ed è il primo operatore ferroviario al mondo a farlo.

Un investimento da circa 50 milioni di euro a dimostrazione di quanto la società sia attenta a mettere la sicurezza di viaggiatori e dipendenti al primo posto.

Italo ha lavorato con esperti del settore ferroviario e sanitario come il Politecnico di Milano e l’IRCCS Ospedale San Raffaele, per individuare le soluzioni più innovative volte a favorire il miglioramento del ricambio d’aria a bordo treno. Il tutto culminato con l’introduzione dei filtri ad alta efficienza, ossia i filtri HEPA, della stessa tipologia di quelli adottati a bordo degli aerei, che apportano benefici in termini di riduzione della presenza di particolato e di aerosol grazie alla composizione di fogli in microfibra multi-strato che rappresentano una barriera ad altissima efficacia contro ogni agente, non solo contro il virus Covid, ma contro qualunque forma virale o influenzale trasmettibile per via aerea.

Questi filtri garantiscono un ricambio completo dell’aria in carrozza: l’aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall’esterno dando vita ad un flusso rigenerato ogni 3 minuti. Inoltre i flussi d’aria verticali impediscono la dispersione di qualsiasi particella; il tutto in un ambiente sicuramente più ampio di quello degli aerei, il 20% in più di distanza fra i sedili e fino al doppio del volume d’aria disponibile per singolo passeggero. Così si può incrementare il tasso di riempimento dei treni e garantire la massima sicurezza.

“Continuiamo ad investire in sicurezza anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo” afferma Gianbattista La Rocca, Ad di Italo. “Dall’inizio della pandemia abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per tutelare i nostri passeggeri ed i nostri dipendenti, assicurando sempre le migliori condizioni di viaggio. L’introduzione dei filtri HEPA è un ulteriore passo in avanti, verso una pronta ed auspicata ripartenza”.

Un investimento che va di pari passo con la reintroduzione di numerosi servizi: Italo dal 27 maggio porterà a 76 i collegamenti giornalieri, il doppio rispetto ad inizio mese, ed inserirà nuove fermate da Nord a Sud.