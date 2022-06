COMMENTA E CONDIVIDI













Una giornata in pista, a Monza, nel tempio della velocità, per conoscere e, soprattutto, provare l’intera gamma N di Hyundai. In pratica, un brand nel brand, dal DNA sportivo le cui tecnologie e prestazioni arrivano direttamente dall’impegno del costruttore nel motorsport. Se poi, in questa giornata, prima di mettersi al volante si ha la possibilità di avere qualche "dritta" per conoscere le basilari tecniche di guida da istruttori preparati e, soprattutto, si ha la possibilità di fare un giro in pista come passeggero su una cattivissima Hyundai guidata da un campione del mondo come Gabriele Tarquini, beh, il divertimento è assicurato. L’emozione di guidare sul circuito più importante al mondo - anche senza essere necessariamente un pilota professionista – è davvero grande e lo diventa ancor di più quando la macchina è performante, aggressiva quanto basta e sicura quanto deve. Insomma, per almeno un giorno ci siamo dimenticati della transizione ecologica, delle vetture elettriche e/o elettrificate, dei tempi di ricarica, delle colonnine, dell’autonomia, delle batterie agli ioni di litio…

“Abbiamo portato nel tempio della velocità l’intera gamma N per una Driving Experience – spiega Andrea Crespi ,direttore di Hyundai Italia – con l’obiettivo di ritrovare grandi emozioni alla guida di tutti i nostri prodotti più sportivi, contraddistinti dal logo N. Hyundai non è solo mobilità ecosostenibile a emissioni zero o ibrida, ma è anche performance. i10, 2i0, i30 e Kona arrivano dal

mondo delle corse, dal mondiale di turismo dove siamo stati campioni del mondo più volte con Gabriele Tarquini. Insomma, dalla pista alla strada con vetture che poi sono disponibili in tutte le concessionarie”.

Se la vettura più conosciuta è la i30 N, quella che ha riscosso maggior interessi soprattutto nella clientela giovane è la i20 N: “Con orgoglio – confessa Crespi - posso affermare che ad oggi la vettura più venduta del mercato B Performance è proprio la i20 N”. La i20 N è il più recente modello ad alte prestazioni di Hyundai e porta il brivido del motorsport sulla gamma i20. Ispirata alla i20 WRC da rally, Nuova i20 N offre un’esperienza sportiva grazie a ottime performance e innovazioni tecnologiche nella dinamica di guida. Sotto il cofano trova posto il turbo GDI di 1.6 litri di nuova generazione, con 204 CV e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio

manuale a 6 marce. Dal punto di vista estetico piace soprattutto il frontale, caratterizzato da un paraurti anteriore dotato di una presa d’aria più grande per il motore turbo. L’ampia calandra contraddistinta dal logo N dispone di un particolare motivo ispirato a una bandiera a scacchi che sottolinea l’anima da pista del modello.

La Hyundai i30 N, invece, è equipaggiata con un motore turbo benzina da 2.0 litri, abbinato alla trasmissione manuale a sei rapporti (6MT) o – per la prima volta – al nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti (N DCT). In configurazione standard, la i30 N con cambio 6MT genera un massimo di 250 CV e 353 Nm di coppia. Con il Performance Package, selezionabile sia con cambio 6MT che con l’N DCT, potenza e coppia massime arrivano a 280 CV e 392 Nm, incrementando rispettivamente di 5 CV e 39 Nm rispetto al modello precedente. La curva di potenza del motore nella versione da 280 CV è piatta, assicurando una grande reattività e maggiore accelerazione per un maggiore divertimento in strada e in pista.

Non male anche la Kona, l’ultima arrivata nella gamma N. “Con la Kona N – spiega Crespi – le performance si sposano con la carrozzeria SUV”. La Kona N è quindi un SUV sportivo, con dimensioni piuttosto compatte grazie alla lunghezza di 4.215 mm, la larghezza di 1.800 mm e l'altezza di 1.565 mm. Sorprende anche la a capacità del bagagliaio da 361 litri di. Sotto il cofano, il motore turbo GDI da 2,0 litri con una potenza di 280 CV e una coppia massima di 392 Nm. La curva di potenza piatta garantisce maggiore spinta a regimi medi e alti, e la maggiore quantità di coppia permette di sfruttare maggiormente il potenziale del motore nelle situazioni di guida quotidiane. Il propulsore garantisce un’ottima accelerazione velocità medie e alte, e offre prestazioni elevate in tutte le situazioni