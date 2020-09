I partecipanti a una passata edizione - Shell Inventagiovani

COMMENTA E CONDIVIDI











Dopo il lungo periodo di stop dovuto al Covid-19, riparte il programma Shell Inventagiovani in Basilicata. Due le grandi novità che caratterizzano questa XI edizione del programma:

• Un nuovo format per la formazione e il tutoring;

• Nuovi requisiti per i partecipanti.



Da ottobre 2020, in particolare, verrà lanciato un nuovo format al passo con le esigenze del mondo imprenditoriale e che vedrà l’implementazione di un modello che prevede i seguenti, nuovi requisiti per i partecipanti:



• Età minima: 18 anni (non è più prevista un’età massima per i partecipanti);

• Domicilio in Basilicata/Taranto e provincia;

• Diploma di Scuola media secondaria superiore;

• Accesso al programma tramite compilazione di un apposito application form sul sito www.inventagiovani.it;

• Non è prevista una selezione in ingresso dei partecipanti.



Il nuovo format sarà replicato due volte in un anno e avrà il seguente modello:



Attività di formazione e consulenza che potrà essere erogata, F2F o in streaming, nel rispetto delle prescrizioni normative sul Covid-19 e che prevede le seguenti attività:

 Incontri formativi (Workshop) suddivisi in tre moduli:

• Workshop Introduzione Shell Inventagiovani Italy & Business Model Canvas;

• Workshop Business Skills;

• Workshop Demo & Pitch Practice Coaching su come preparare un pitch e presentarlo a un finanziatore.



 Un mese di attività di Business coach per singolo partecipante o team di business on line.



Award & Eventi

• Un Investors Pitch Day: evento di una giornata in cui i futuri startupper partecipanti a Shell Inventagiovani incontrano potenziali investitori e presentano il loro pitch;

• Un Award Day: evento di una giornata in cui i partecipanti al progetto Shell Inventagiovani Basilicata partecipano a una pitch/business model competition e i vincitori vengono premiati rispettivamente con un premio in denaro e un mese di Mentorship.



Oltre al lancio dell'XI edizione, il 2020 ha rappresentato per Shell Inventagiovani altri due importanti traguardi: quest’anno si è celebrato infatti il decimo anniversario del lancio del lancio del programma in Basilicata, mentre lo scorso 6 febbraio Shell Inventagiovani è sbarcato anche in Puglia, dove è stata avviata la prima edizione dell’iniziativa, destinata ai giovani di Taranto e provincia.



L’edizione lucana di Shell Inventagiovani ha ricevuto anche per il 2020 il patrocinio di enti di rilievo come la Regione Basilicata e Confindustria Basilicata e lo stesso trend positivo si conferma su Taranto, dove patrocinanti dell’iniziativa sono il Comune di Taranto, l’Università degli studi Aldo Moro e il BaLaB, Confindustria Taranto e l’Autorità Portuale.



Shell inventagiovani ha supportato, negli scorsi dieci anni, tramite formazione e consulenza gratuita, giovani nello sviluppo di nuove idee e nella crescita di altre innescando un processo virtuoso di collaborazione in rete e tra partecipanti al programma, migliorando la cultura generale di impresa.



Shell Inventagiovani è un programma di investimento sociale in Basilicata promosso da Shell Italia E&P, ed è parte del programma internazionale Shell Livewire presente in 18 Paesi nel mondo dal 1982. Shell ha introdotto in Basilicata, tra i primi, un progetto mirato a sviluppare il sistema imprenditoriale dei giovani lucani e dopo dieci anni il programma ha consolidato relazioni e reti sul territorio e favorito la crescita dei giovani imprenditori nati dal progetto o che hanno partecipato a Shell Inventagiovani con un’attività imprenditoriale già costituita.