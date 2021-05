COMMENTA E CONDIVIDI













I gusti sono soggettivi, certo. Ma chi ama le linee pulite, l'armonia delle forme e il senso delle proporzioni, dopo averla vista non potrà che pensare che si tratti di una delle auto più belle tra le ultime arrivate sul mercato. Di certo lo è tra le elettriche, almeno quelle dal listino più o meno abbordabile, categoria che sin qui non ha offerto particolari scosse positive dal lato estetico. Ioniq 5 invece è l'eccezione, grazie al sapiente lavoro dei designer di Hyundai e forse anche alla dichiarata discendenza stilistica di quella che fu una delle più belle creazioni di Giorgetto Giugiaro, la Hyundai Pony del 1974.

Vedremo la Ioniq 5 su strada alla fine dell'estate e, compatibilmente con la diffisione che avranno le vetture 100% a batteria, è probabile che la crossover coreana possa riscuotere un buon successo, non solo per le sue caratteristiche e la sua qualità esterna, interna e costruttiva - perfettamente in linea con il mondo premium - ma anche per il posizionamento dei prezzi, che saranno inferiori a 45mila euro per la versione d'ingresso con batteria da 58 kWh e quindi la collocheranno al di sotto di 35mila euro con incentivi statali, rottamazione e sconti Hyundai a cui aggiungere eventuali altri bonus regionali. Intanto è già ordinabile su "Hyundai Click to buy", la nuova piattaforma completamente digitale che consente di acquistare le vetture del marchio coreano attraverso un percorso di acquisto interamente online.

Dal punto di vista tecnico e dei numeri, il listino prevede due architetture con un solo motore e trazione posteriore e due motori e trazione integrale, tre livelli di potenza (170, 214 e 302 Cv) e due batterie (58 e 72,6 kWh). L'accelerazione 0-100 km/h si realizza in tempi compresi fra 8,5 e 5,2 secondi. La velocità massima per tutte le versioni è limitata a 185 km/h. Primo evidente punto di forza è la spaziosità interna, a fronte di dimensioni esterne che sono quelle di un crossover medio (4,64 metri di lunghezza). Grazie alla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) del Gruppo Hyundai, il passo disponibile - cioè la distanza libera tra le ruote anteriori e quelle posteriori - è di ben 3 metri, cioè un valore superiore a quello di Suv ben più grandi. Per Ioniq 5 Hyundai ha fissato un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche sostenibili e innovative: tra queste la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco-friendly e sistemi di connettività e di guida assistita avanzati, che offrono la miglior esperienza di bordo assicurando al contempo la massima sicurezza.

Esteticamente, la purezza delle linee e l'equilibrio delle forme di Ioniq 5 è accompagnata da contenuti che la proiettano nel futuro: dai gruppi ottici con luci diurne davvero particolari, con una tecnologia opalescente che si ritrova anche nella fanaleria posteriore alla plancia e gli arredi interni, dove forme, colori e finiture sono molto vicine al mondo degli arredi contemporanei, ruotando attorno al tema del Living Space. Ne sono un esempio i fantastici doppi schermi con fondo chiaro (superficie 12 + 12 pollici) che ospitano tutto il mondo multimediale di Ioniq 5 e la Universal Island, una consolle centrale mobile che può scorrere indietro fino a 140 mm. Il tutto coerentemente rifinito con materiali eco-compatibili e ricavati da fonti sostenibili, come bottiglie in PET riciclate, filati di origine vegetale e filati di lana naturale, ma anche ecopelle lavorata con estratti vegetali e vernici biologiche. Ioniq 5 è proposta in nove colori per gli esterni, comprese cinque tonalità ispirate alla natura disponibili in esclusiva mentre gli interni si declinano invece in tre opzioni cromatiche.

Primo modello Hyundai a offrire l'Highway Driving Assist 2, Ioniq 5 presenta un'autonomia massima con una singola carica di 481 km nel ciclo misto, e di 686 km nel ciclo urbano (WLTP) con un'efficienza di 16,8 kWh/100 km nel caso di configurazione a trazione posteriore e con batteria da 72,6 kWh. La versione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh è in grado di sprigionare una potenza combinata di 225 kW e una coppia massima di 605 Nm per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Ora la aspettiamo alla prova su strada.