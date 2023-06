Ansa

Sace insieme a Wecity, piattaforma per la mobilità sostenibile, lancia "Sace goes Green", un progetto dedicato alla promozione tra i dipendenti di forme di mobilità green, alternative all'utilizzo dell'auto privata per gli spostamenti casa-ufficio. Fino al 4 novembre 2023, grazie alla app di Wecity disponibile per dispositivi Ios e Android, tutte le persone del gruppo Sace potranno partecipare a una vera e propria sfida a chi emetterà meno Co2 con i propri spostamenti casa-lavoro. La tecnologia Wecity, infatti, è in grado di monitorare i percorsi effettuati e il relativo impatto sulla Co2, riconoscendo i chilometri compiuti a piedi, in bici, monopattino o con i mezzi pubblici attraverso un algoritmo proprietario che analizza velocità raggiunte, accelerazioni, frequenza e durata delle fermate.

«Essere al fianco delle imprese, supportando la loro crescita sostenibile in Italia e nel mondo: questa è la nostra missione che, con impegno e coerenza, portiamo avanti ogni giorno con tutti i nostri stakeholder», ha dichiarato Emiliano Menichetti, capo operazioni di Sace. «La nostra tecnologia è in grado di capire se effettivamente ci si stia spostando con il mezzo dichiarato e, sulla base della tracciatura Gps, è in grado di calcolare la distanza percorsa e la Co2 risparmiata a fine tragitto. In questo modo, anche grazie alla gamification e alle premialità, le persone sono incentivate a fare sempre di più», ha aggiunto Paolo Ferri, Ceo di Wecity.