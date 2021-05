Una veduta d'insieme di Cinecittà World.

È tempo di riaperture anche per i parchi divertimento, uno dei settori economici che più hanno risentito delle misure restrittive. Dopo mesi di chiusure e lockdown, a Roma dal fine settimana scorso ha riaperto "Roma World", il nuovo parco immerso nel verde della riserva di Decima Malafede dove si può vivere una giornata da antico romano, tra pranzi in "taberna" e spettacoli di gladiatori (al progetto ha collaborato il "gruppo storico Romano"), animali, giochi per bambini e spazi per passeggiate.

Dal 2 giugno poi, con il via alle piscine all’aperto, sarà il turno di Acqua World, l’area acquatica di Cinecittà World, che include una cinepiscina, con un grande schermo incastonato nell’acqua e una spiaggia di sabbia. Da giovedì 17 giugno, infine, riapre Cinecittà World, il classico parco del cinema e della tv sulla via Laurentina, seguito il giorno dopo dal più antico Luneur Park.

Il fermo dettato dalla pandemia ha portato con sé anche tanti progetti pensati in vista delle riaperture: «Abbiamo lavorato pensando al dopo – dice Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World –. Cercando di offrire pezzi di nuove vite in cui entrare, non più solo luoghi ma periodi storici da vivere. Il nostro – prosegue il manager – è un progetto a lungo termine che, se nei primi anni ha fatto fatica a decollare con perdite anche di 30 milioni all’anno, nel 2019 era diventato il primo parco di Roma e il quinto d’Italia, e il secondo sui social con mezzo milione di follower, con un incremento in 3 anni del 360% di visitatori. Certo, la pandemia ci ha colpito duramente: il fatturato nel 2020 si è contratto di 9 milioni, ma siamo fiduciosi in una veloce ripresa».

Cinecittà World offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far west, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli dal vivo al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione fino a gennaio 2022. Quest’anno debutta il nuovo show ispirato alla pellicola "Fast & Furious" nell’Arena stunt, con gare, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica.

La sicurezza nel parco sarà garantita dalle procedure anti-Covid e da una innovativa piattaforma tecnologica (Smart park) per cui tutti i servizi sono "contactless", a portata di cellulare. Niente più file alle attrazioni che si prenotano dal telefonino, cosi come l’acquisto di biglietti, cibo e tutti i servizi del parco. Previsto anche il commercio on-line per gli appassionati di cinema nel nuovo negozio virtuale sul sito di Cinecittà world. «Le grandi crisi, come questa causata dal Covid-19, devono essere occasioni in cui rompere gli schemi e migliorare l’esperienza dell’ospite», conclude Cigarini. E la nuova stagione si estenderà ora fino al 9 gennaio 2022.