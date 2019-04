COMMENTA E CONDIVIDI











Dopo molti stop and go la conferenza Stato-Regioni oggi ha formalmente dato l’intesa al pacchetto di norme riguardanti i Centri per l’impiego (Cpi) e la definizione del numero di navigator necessari. Il numero maggiore di questi opererà in Campania, con ben 471 unità (di cui 274 soltanto a Napoli), seguita a ruota dalla Sicilia con 429 (al primo posto Palermo, con 125) e dalla Lombardia con 329 (76 a Milano). Su un totale di 2.980 navigator previsti, altre regioni con numeri importanti sono il Lazio, fermo a 273, ma con ben 195 destinati a Roma, e la Puglia con 248 (78 a Bari). All’estremo opposto, saranno solo sei in Val d’Aosta e 13 in Molise. Il relativo bando verrà pubblicato domani verso le 12 sul sito di Anpal servizi. Il dato tiene conto della presenza sui vari territori dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), il tutto elaborato sulla base dei dati Inps che fissano i requisiti necessari. Altro elemento significativo della normativa che regola il Rdc è l’adozione di un piano di potenziamento dei Cpi e delle politiche attive del lavoro, che avrà un arco temporale triennale, che nelle intenzioni del legislatore andranno a costituire l’infrastruttura primaria del nuovo mercato del lavoro.



La figura del navigator sarà centrale per l’assistenza tecnica, che sarà fornita dall’Anpal ai Cpi, prevedendo tra l’altro: lo sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per lo scambio in tempo reale dei dati tra i soggetti coinvolti (Cpi, Regioni e Stato); la promozione dell’intervento verso le imprese e gli altri soggetti coinvolti e la formazione e l’assistenza on line degli operatori. Anche se, in ogni caso, le sue funzioni dovrebbero limitarsi sostanzialmente a compiti "di appoggio", meno forti di quelle ipotizzate in un primo tempo da Mimmo Parisi, il professore ordinario di Statistica "pescato" dal vice premier Luigi Di Maio alla Mississippi State University e designato alla presidenza dell’Anpal.



Per l’attività di supporto all’Anpal verranno assegnati 90 milioni di euro per il 2019, 130 per il 2020 e 50 per il 2021. Ai Cpi e al loro potenziamento, anche a livello di infrastrutture, è prevista l’erogazione di 467,2 milioni di euro per il 2019 e di 403,1 per l’anno 2020, risorse che dovranno essere ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale al numero delle unità di personale assegnate.