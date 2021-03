Opportunità nel settore della pelletteria a Scandicci (Firenze) - Quojobis

COMMENTA E CONDIVIDI













Quojobis, Agenzia per il lavoro, sta ricercando, per aziende operanti nel settore Fashion & Luxury in provincia di Firenze, personale specializzato. La ricerca in dettaglio:

· Modellisti Cad Mozart

La risorsa si occuperà dello sviluppo dei modelli al Cad (Mozart), Si interfaccerà con il settore sviluppo prodotto per garantire che il campionario sia correttamente sviluppato e rimanga nelle tempistiche assegnate. Requisiti: esperienza nel ruolo e con solido background nel settore prototipia di piccola pelletteria.

· Macchinisti borse

La risorsa si occuperà della cucitura di borse a macchina, piano a colonna e braccio, effettuerà le operazioni di cucitura a macchina per la realizzazione di borse e collaborerà con il modellista ed il prototipista. Requisiti: almeno 5 anni di esperienza nella mansione .

· Tecnici industrializzazione borse

La risorsa seguirà il processo di industrializzazione borse collaborando con i modellisti ed i responsabili di produzione e preparazione, al fine di rendere il prodotto idoneo e conforme alla messa in produzione. Si occuperà di analizzare la necessità modificare i cartamodelli, analizzare e controllare il prodotto finito, interverrà nelle varie fasi produttive per ridurre gli sprechi ed ottimizzare le tempistiche. Si richiede esperienza nel ruolo e competenze di lavoro al banco e macchina cucitrice.

Sede di lavoro: Scandicci (Firenze).

L’offerta contrattuale sarà valutata in base all'esperienza.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a: firenze@quojobis.it indicando in oggetto la posizione per cui ci si candida o direttamente su sito www.quojobis.it.