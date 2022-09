Aumenti record per il pane +18% - Imagoeconomica

Il prezzo del pane non è mai stato così salato in Europa. È quanto scrive Eurostat in una nota diffusa oggi in cui osserva che ad agosto il prezzo è cresciuto mediamente dell'Unione europea del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. In Italia, l'aumento è stato del 13,5% con un prezzo medio (secondo le associazioni di consumatori) che ormai sfiora i sei euro al chilo. Per Coldiretti la forbice sarebbe invece tra i 3 e i 5 euro al chilo a secondo delle città.



Secondo l'Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue, "si tratta di un aumento enorme rispetto all'agosto 2021, quando il prezzo del pane era in media del 3% più alto rispetto all'agosto 2020". L'ente ha evidenziato che "questo è dovuto in particolare all'invasione russa dell'Ucraina, che ha disturbato in modo significativo i mercati globali, dal momento che la Russia e l'Ucraina sono stati grandi esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) efertilizzanti". L'inflazione in Italia nel mese di agosto è stata dell'8,4% su base annua con forti rincari sui beni alimentari. Una situazione preoccupante soprattutto per le famiglie. Nei giorni scorsi il Codacons, elaborando i dati definitivi diffusi dall'Istat sull'inflazione e analizzando l'impatto dell'aumento dei listini nei vari settori ha stimato in Italia un aumento per il prezzo della pasta del 25% su base annua. L'olio di semi è rincarato del 62,2%, il burro del 33,5%, la farina del 23%. Ma anche il gelato e le patatine fritte sono aumentati del +17%.