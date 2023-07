Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













L'inflazione e i prezzi elevati non scoraggiano gli italiani dal prendersi una vacanza. Anche se ci sarà una quota di persone che dovrà rinunciare al relax lontano da casa, le previsioni dicono che molte persone spenderanno di più, facendo leva sui risparmi accumulati durante il periodo della pandemia e ricorrendo, in alcuni casi, alla formula delle rateizzazioni che si sta consolidando anche nel mercato turistico.

A pesare sulla domanda per le destinazioni italiane è l’aumento del 25% sui prezzi medi dei servizi rispetto all'estate 2022 (dati di Assoviaggi): rincaro che si abbassa, però, al 12% se si guarda al turismo all’aria aperta, considerato un’alternativa sostenibile, inclusiva e più accessibile anche a livello di spesa: «La vacanza all’aria aperta piace alle famiglie straniere e italiane per la facilità di socializzazione, per la sicurezza degli ambienti in cui anche bambini e ragazzi si possono muovere in autonomia e perché offre a tutti i componenti della famiglia la possibilità di fare attività sportiva» ha spiegato Alberto Granzotto, presidente di FAITA-Federcamping.

Questa forma di accoglienza ha interessato lo scorso anno circa 127 milioni di persone in Europa e 10 milioni in Italia. Per quest’estate l’associazione di categoria che rappresenta i campeggi e i villaggi turistici ha previsto 11 milioni di clienti solo nel settore open air che nel contesto dell’offerta turistica italiana è la seconda modalità dopo gli alberghi: 2600 imprese offrono oltre 1,3 milioni di posti letto per giorno su un mercato in rapida e significativa espansione.

Si conta una media di pernottamenti che superano i 10 giorni con una spesa che tocca i 75 euro a persona per giorno: ovviamente va tenuto conto che la soluzione in tenda, scelta da circa il 10% di clienti ha un costo molto basso che si bilancia con il cosiddetto glamping, nuovo trend elitario che comprende lussuose case mobili e tende esclusive completamente attrezzate, prescelto dal 10% dei clienti delle strutture ricettive all’aperto. Caravan e camper, assieme alle case mobili, dunque, rimangono a trainare la ricettività nei campeggi: una scelta di vacanza, secondo Granzotto, che è soprattutto una scelta filosofica che significa attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Dopo la pandemia, complice la paura dei contagi e le tante limitazioni imposte, campeggi e villaggi turistici sono stati scoperti per la prima volta da nuovi clienti, tanto che già lo scorso anno vi era stato un completo recupero delle quote perdute nel periodo pandemico, addirittura con incrementi rispetto al 2019. «La nostra domanda è vivace e dobbiamo cogliere le opportunità offerte da una ripresa così marcata, specie del mercato estero» ha concluso Granzotto.



Oltre ai campeggi, previsioni da record anche per gli agriturismi

La stagione estiva 2023 del turismo all’aria aperta non è fatta solo di campeggi, ma anche di agriturismi e agricampeggi: l’Osservatorio del turismo outdoor promosso da Human Company segnala complessivi numeri da record, con una previsione di presenze di 56,6 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in aumento del 2% rispetto al 2022 (55,5 milioni) e dell’1% rispetto al 2019 (55,9 milioni). Questo sarà l’anno del consolidamento del recupero dei flussi turistici registrato nell’estate 2022 e rappresenterà anche uno dei migliori degli ultimi 10 anni, dietro solo al 2017 (57,9 milioni). Secondo Coldiretti, il turismo outdoor è considerato un «turismo sostenibile» che ha portato «le strutture a incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici». Il 59% del mercato italiano è assorbito da 5 regioni, nell’ordine Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Puglia, mentre il 69% del mercato straniero da Veneto, Toscana, Lombardia, Alto Adige e Piemonte.

Tornando nello specifico ai dati di Faita-Federcamping il Veneto conferma la propria leadership nel settore dell’open air. I campeggi del lago di Garda sponda veneta sono già prenotati al 54%, in media, fino a fine ottobre. È il risultato delle prenotazioni ricevute fra il 1° maggio e il 14 giugno, che tracciano un picco in alta stagione, con l’80% delle strutture già riservate per ferragosto, e saliranno al 90% alla fine dello stesso mese.

A differenza della sponda lombarda, dove i turisti preferiscono il glamping (con il 65% delle unità già prenotate), in quella veronese la preferenza va a bungalow e caravan, con un’occupazione acquisita di oltre il 70%. E guardando allo scorso anno, l’occupazione media giornaliera acquisita di camping e villaggi turistici in Veneto supera del 10% il dato dello stesso periodo del 2022.



Dopo l'alluvione in Romagna, il turismo va sostenuto

«Diamo una mano agli imprenditori turistici dell'Emilia Romagna». È l'appello che il presidente di Federalberghi-Confcommercio ha lanciato agli italiani, auspicando che ci sia «una ripresa del turismo sulla riviera romagnola, in quelle zone che hanno sofferto più che un danno fisico un forte danno di immagine». «Gli imprenditori romagnoli sono stati bravissimi, - ha concluso Bernabò Bocca - in una settimana hanno rimesso a posto le spiagge. Andiamo al mare a Rimini e Riccione». Dall'analisi dei dati elaborata dal settore Statistica della regione Emilia Romagna, con quasi 400mila pernottamenti registrati (391.857) da gennaio ad aprile, Riccione si è già attesta su un +24,7% sul 2022 e soltanto un -6,8% sul 2019. Nei primi 4 mesi del 2023 ci sono state 330.003 presenze di italiani e 61.854 di stranieri (pari al 15,78% del totale) con un tasso di crescita sul 2022 del 24,1% degli italiani e del 28% degli stranieri. La regione italiana da cui sono arrivati più turisti è la Lombardia: con 86.407 pernottamenti nei primi quattro mesi del 2023, seguita dall'Emilia Romagna con 71.538. Prendendo in esame il mercato estero, il maggior numero delle presenze lo ha garantito la Germania con 17.597 (14,2% rispetto al 2022).

Dopo l’alluvione e prima dell’avvio vero e proprio della stagione turistica, come proseguiranno i flussi? Le strutture ricettive all’aria aperta della regione, soprattutto quelle sulla costa, non hanno subito grossi danni: «I gestori dei campeggi hanno mostrato la situazione direttamente girando dei video poi pubblicati sulle proprie pagine social per rassicurare i clienti e il mercato» ha spiegato Gianfranco Vitali, presidente di FAITA-FederCamping Emilia-Romagna, assicurando che nonostante alcune disdette straniere per il periodo della Pentecoste, già il ponte del 2 giugno si è rivelato molto positivo per campeggi e villaggi turistici.

Gianni Indino, vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna con delega al turismo è convinto, invece, che l’avvio della stagione balneare a rilento sul fronte delle presenze non sia più imputabile ai danni diretti e indiretti provocati dall'alluvione in Emilia-Romagna, bensì «a una congiuntura economica sfavorevole per le famiglie». Anche se «l'Ufficio Studi di Confcommercio - ha continuato Indino - parla di circa 30 milioni di italiani in partenza: un segnale importante in vista di luglio e agosto in cui il comparto turistico potrà recuperare ossigeno».

Nella direzione di risollevare i territori della Romagna, infine, è stato lanciato anche un appello da Coldiretti alle strutture alberghiere e della ristorazione per l'acquisto di cibi e vino Made in Romagna per sostenere l'occupazione e l'economia locale dopo la devastazione che ha colpito un territorio con 21mila aziende agricole e un indotto da primato nella trasformazione e distribuzione alimentare, anche cooperativo.