Ansa

Sono Toyota e Terres des Hommes (TDH) i vincitori del Premio San Bernardino, il riconoscimento alla pubblicità etica giunto alla XIX edizione, che premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. Toyota ha vinto nella categoria "Profit" con la campagna "Start your impossible 2021/It could be you", realizzata con l’agenzia creativa T&P, che secondo la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.

La categoria "Non Profit" ha visto la vittoria della campagna "Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che finisca" della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra in Siria – raccontato con un’idea efficace. La premiazione è stata organizzata da May Communication e Università Lumsa, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. UnipolSai ha reso possibile la diretta streaming.