Prosegue il momento d'oro di Poste Italiane. Lo ha certificato la presentazione dei conti 2019 curata dall'ad Matteo Del Fante.

Raddoppiato l'utile netto

Per il secondo anno consecutivo i risultati hanno superato gli obiettivi previsti, così nel bilancio 2019 l'utile netto raddoppia rispetto al 2016. Si è registrata una forte crescita del risultato operativo (Ebit) del 2019 a 1,77 miliardi con un incremento del 18,4%, favorito dai maggiori ricavi e dai minori costi. I ricavi sono stati di 11,038 milioni, in crescita dell'1,6% sul 2018, mentre i costi operativi sono ammontati a 9.264 milioni, in calo dell'1,1% sull'anno precedente. Questo è stato possibile grazie alla razionalizzazione del personale. Proprio riguardo il personale, Poste Italiane prevede per il 2020 la riduzione di 8.100 posti di lavoro ma anche 6.400 nuove assunzioni.

Il 2019 è stato caratterizzato dall'aumento delle masse gestite che ammontano a 536 miliardi di euro e dall'accelerazione della spesa per gli investimenti pari a 734 milioni (+36,3% sullo stesso periodo dell'anno precedente) focalizzati sull'infrastruttura IT e sull'automazione.

Un 2019 positivo per business unit

Nel corso dell'anno la crescita dei ricavi dei pacchi ha compensato il declino della corrispondenza e ha visto il consolidamento della leadership nel mercato dei pagamenti digitali. I ricavi sono progrediti grazie alla crescita del comparto telecomunicazioni e dei pagamenti con carta. Buon andamento anche nei servizi finanziari con l'incremento dei ricavi da risparmio gestito, prestiti personali e mutui ipotecari. Così come per i servizi assicurativi.

"Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari - commenta l'ad Del Fante - raddoppiando l'utile netto del 2016. Grazie alla trasformazione industriale, portata avanti negli ultimi anni, Poste Italiane è un'azienda solida e grazie ad un modello diversificato è ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19".