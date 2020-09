Al via un corso gratuito sulla gestione aziendale - Archivio

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con il finanziamento della Regione Toscana e in collaborazione con il Centro di Competenza Artes 4.0, ha organizzato Coach Industria 4.0, corso intensivo per approfondire le tematiche connesse alla gestione aziendale nel contesto della “quarta rivoluzione industriale”. Il corso è erogato on line, da lunedì 12 ottobre a sabato 17 ottobre 2020, per un totale di 46 ore di lezione e prevede la partecipazione di esperti del mondo accademico e di quello professionale, per approfondire i principali aspetti che una impresa innovativa si trova ad affrontare nel paradigma di “Industria 4.0”.

Il corso si rivolto a coloro che sono in procinto di costituire una nuova impresa negli ambiti di riferimento del centro di competenza Artes 4.0, con il coordinamento della Scuola Superiore Sant’Anna, e desiderano ricevere approfondimenti specifici e tematici su aspetti cruciali per la reale affermazione e crescita di queste imprese. Attraverso lezioni frontali, l’obiettivo è fornire le conoscenze operative necessarie per le aziende attive in questi settori innovativi e che non sono presentate in altri corsi di carattere generalista. In particolare, gli aspetti presi in esame sono legati agli elementi distintivi dei singoli mercati di riferimento e alle competenze necessarie per affrontare queste peculiarità nella maniera più efficace.

La Regione Toscana rilascia, al termine del corso, un attestato di frequenza e, per chi lo richieda, sono disponibili due crediti. Il corso è gratuito, ma per partecipare occorre presentare domanda entro lunedì 28 settembre, come specificato dal bando con il relativo modulo di domanda disponibile su: https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-alta-formazione-coach-industria-40.