COMMENTA E CONDIVIDI











Agli Internazionali BNL d’Italia di tennis, ai nastri di partenza, c’erano proprio tutti i migliori, a conferma dell’importanza di questo ATP 1000. Tra i tanti campioni presenti, tuttavia, c’è una fuoriclasse che per la prima volta si presenta nel nostro paese: è la nuova 508 SW, fiore all’occhiello di Peugeot, marchio storicamente legato al mondo del tennis. Peugeot, Platinum Partner dell’ATP e auto ufficiale dell’ATP World Tour, infatti, è presente anche quest’anno al torneo tennistico più importante d'Italia in programma a Roma fino al 19 maggio.

Come ormai tradizione, il Leone supporta l’evento con una flotta di diverse decine di auto identificate con il logo degli Internazionali BNL d’Italia. Quest’anno, a garantire gli spostamenti di atleti, organizzatori e VIP sul territorio della Capitale, sono i SUV 3008, la hatchback 308 e la nuova 508, sia in configurazione fastback che SW. In autunno, il SUV 3008 e la nuova 508 saranno disponibili anche nella versione plug-in hybrid, prima dimostrazione concreta di cosa significhi l’Unboring The Future Peugeot. Già, l’#unboringthefuture è diventato ormai la firma del brand francese che «punta a cambiare la propria immagine per affrontare il futuro senza averne paura, con piacere e con semplicità». A dirlo è il direttore generale Italia di Peugeot, Salvatore Internullo che aggiunge: «Con il 6,4% abbiamo raggiunto la quota di mercato più alta degli ultimi 15 anni. Ecco perché siamo fiduciosi per il presente e per il futuro tanto che, entro il 2025, introdurremo una gamma di modelli elettrificati ad alte prestazioni e basse emissioni».

La nuova 208. Fa bella mostra di sé nel cuore del Villaggio del Foro, poco distante da Casa Peugeot, un’installazione costituita da un’area Lounge per gli ospiti del marchio e dall’area espositiva ove vengono presentati due esemplari della nuova 208, anche in versione 100% elettrica. I mportante esempio di transizione energetica intrapresa da Peugeot, la nuova e-208 è un modello a zero emissioni costruito sullo stesso pianale utilizzato per le versioni endotermiche. «Sul web – precisa Internullo - in soli due mesi, abbiamo avuto 26.000 registrazioni a conferma dell’interesse nei confronti delle vetture elettriche e in particolare della e-208. Di queste, 5.000 in Italia con 100 prenotazioni di pre-acquisto». In generale la 208 è un’auto che rivoluziona fortemente il mondo delle station wagon finora conosciuto: design di rottura, dinamico, elegante, fortemente innovativo e proiettato al futuro. Tecnologia importante, grazie all’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit ed all’innovativo Night Vision, per alzare ancor più l’asticella degli ADAS ottenibili nel segmento. Grande piacere di guida, garantito da un telaio rigido ma leggero, sospensioni Multi Link e ammortizzatori a smorzamento pilotato. Un modello che entra perfettamente nel cuore dell’#UnboringTheFuture, nell’attesa che arrivi a fine anno la versione plug-in hybrid e, magari in un futuro prossimo, anche la concept 508 Peugeot Sport Engineered da 400CV. Quest’ultima “prestata” all’evento tennistico dalla casa madre a Peugeot Italia per un solo giorno, oltre ad essere molto potente, è davvero bella e, dopo averla vista e toccata con mano, c’è da augurarsi di vederla al più presto circolare sulle strade italiane.