COMMENTA E CONDIVIDI











Un patto a tre per favorire una gestione sostenibile dei rifiuti sul territorio di Roma. I presidenti dell'Enea Federico Testa, della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e di Unindustria Filippo Tortoriello stringono un'alleanza green fra ricerca pubblica e imprese private per un approccio innovativo e sostenibile alla transizione verso l'economia circolare. Nello specifico viene siglato un protocollo d'intesa che dà avvio a una partnership per promuovere l'uso efficiente delle risorse, a partire da una gestione sostenibile dei rifiuti sul territorio di Roma. In particolare, sarà avviato il progetto "Scenario per una gestione sostenibile e circolare dei rifiuti urbani di Roma Capitale" per individuare un modello innovativo, basato sull'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e sul coinvolgimento di tutti gli attori della filiera. Dal punto di vista operativo, è prevista l'elaborazione di uno scenario con relativa valutazione degli impatti economici ed ambientali, per poter avviare una gestione in chiave sostenibile e circolare dei rifiuti in condivisione con gli attori pubblici e privati del territorio. L'analisi si focalizzerà sull'attuale contesto nella città metropolitana e su alcune realtà particolarmente virtuose nel resto d'Europa. Nell'ambito del Protocollo è inoltre previsto l'avvio attività di supporto alle aziende locali, con particolare riguardo alle Pmi, con l'obiettivo finale di incrementarne competitività e circolarità, per ottenere vantaggi economici, ambientali e sociali. "La nascita di una partnership pubblico-privato in un settore sfidante quale è l'economia circolare e, in particolare, la gestione sostenibile dei rifiuti consente di ottimizzare le possibili sinergie ed è quindi un segnale molto positivo" ha sottolineato il Presidente Enea Federico Testa. La partnership nasce anche dall'impegno a seguire il percorso indicato dalle Nazioni Uniti sul fronte della sostenibilità. "I 17 obiettivi dell'agenda 2030 ci dicono chiaramente che la crescita economica futura o sarà sostenibile o non sarà crescita. E tutti i più recenti studi internazionali e i piani di sviluppo dell'Unione europea ci confermano che green economy e innovazione tecnologica saranno i motori della crescita futura. La Camera di Commercio di Roma - ha evidenziato il Presidente Lorenzo Tagliavanti - da sempre attenta e impegnata su questi temi ha deciso di contribuire e investire in un patto green per la città di Roma con un focus, in particolare, su una nuova gestione sostenibile dei rifiuti, con l'obiettivo di trasformare quello che negli ultimi anni ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un fattore critico in una grande opportunità di sviluppo e di ricchezza". Per Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria. con la firma del protocollo, insieme ad Enea ed alla Camera di Commercio, "vogliamo proporre un modello di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani che risolva definitivamente tutte le criticità attuali attraverso l'adozione delle migliori soluzioni e tecnologie disponibili nell'ambito dell'economia circolare".