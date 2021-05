COMMENTA E CONDIVIDI













Si fa sempre più serrato lo scontro tra operatori del trasporto su gomma su lunga percorrenza. In un settore devastato da oltre un anno di pandemia, col concretizzarsi della ripartenza si lancia su un mercato - già discretamente intasato - il nuovo vettore Itabus. E Flixbus non dorme sugli allori…

Parte Itabus

Itabus avvierà domani i servizi in Italia. Oggi, intanto, ha svelato, al MAXXi di Roma, i pullman. Presenti diversi Ministri, dei Trasporti, Enrico Giovannini, del Turismo, Massimo Garavaglia, per il Sud e Coesione Territoriale, Maria Rosaria Carfagna. Presenti, ovviamente, gli azionisti: Flavio Cattaneo, fondatore del progetto, Luca Cordero di Montezemolo, Lucio e Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli e Angelo Donati.

Ospite d’onore il bus due piani Neoplan del gruppo MAN (gruppo Volkswagen), vincitore del premio “Coach of the Year 2020”. La flotta - a regime 300 mezzi - consentirà di effettuare 350 servizi al giorno e 90 milioni di chilometri annui, generando oltre 1.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. A bordo sono presenti tutti i comfort ed un doppio ambiente Comfort+ e Top, con sedute interamente reclinabili. La flotta sarà rinnovata periodicamente per garantire un’età media inferiore ai 2 anni.

La società, sostenuta finanziariamente da Intesa Sanpaolo (attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking) guarda all’innovazione senza dimenticare la sicurezza della flotta. Da domani il nuovo vettore servirà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto. Previsto anche il collegamento con la Sicilia e in futuro con altre regioni. Si punterà a sinergie con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie collegando anche piccoli centri.

Sicilia coperta anche da Flixbus

Sempre domani la Sicilia sarà più coperta da Flixbus. I bus verdi, dopo il potenziamento delle tratte toscane, da domani raggiungeranno anche Enna, Caltanissetta, Agrigento e Canicattì. Prima dell’estate saranno 11 le città collegate sull’isola. L’azienda punta a potenziare la rete con particolare attenzione alle città d’arte meno note e a quelle di medie dimensioni. Confermati gli altri collegamenti italiani perché, come dice il managing director, Andrea Incondi, “vogliamo consentire a chiunque di spostarsi sull’intero territorio nazionale e così valorizzare al meglio il nostro patrimonio, dal Friuli alla Sicilia”.

Arte e cultura, il bus di Marino celebra Dante

L’hanno chiamata la “Retta via”. Da domani MarinoBus, storico operatore nostrano attivo da oltre 60 anni e che oggi propone oltre 6mila collegamenti su oltre 250 destinazioni – Europa compresa ­– celebra i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri. Lo fa con la nuova livrea, su due bus, dominata dal profilo del Sommo Poeta. Ma anche all’interno si vivrà un’atmosfera dantesca: infatti sono riprodotti alcuni dei più famosi versi della Commedia. E tutti i titoli di viaggio hanno una grafica dedicata al Ghibellin Fuggiasco.