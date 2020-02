Pagamenti elettronici in continuo aumento, anche tramite cellulare - Ansa

Worldline e Ingenico Group hanno annunciato che i rispettivi Consigli di amministrazione hanno approvato all'unanimità un accordo di aggregazione aziendale in base al quale Worldline lancerebbe un'offerta pubblica per tutte le azioni Ingenico. Questa transazione unirebbe due tra le società principali nel settore dei servizi di pagamento creando il quarto gruppo mondiale con circa 20.000 dipendenti in circa 50 paesi. Il nuovo gruppo offrirebbe servizi di pagamento a quasi 1 milione di commercianti e 1.200 istituti finanziari. L'accordo vale 7,8 mld di euro (8,6 miliardi di dollari) e gli azionisti di Ingenico riceveranno 123,10 euro ad aione in contanti o in una mix di liquidità e azioni, hanno detto le società. L'offerta è superiore del 17% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. In Borsa a Parigi Ingenico vola in rialzo del 9,03% a 114,8 euro mentre Worldline cede il 6,8% a 59,7 euro. Bene anche Nexi che in avvio di seduta viene comprata a 12,9 euro (+1,2%).