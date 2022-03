Un fabbro al lavoro - Archivio

Parte bene il 2022 sul fronte dell'occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole. Il primo mese dell'anno ha archiviato la crescita dell'1,6% rispetto a dicembre 2021. Ancora più soddisfacente l'incremento su base tendenziale gennaio 2022-gennaio 2021 pari al 3%. A rilevarlo l'Osservatorio lavoro Cna, curato dal Centro studi della Confederazione. Se l'incremento congiunturale «è in parte fisiologico, poiché segue alla forte riduzione dei posti di lavoro che sempre si registra a dicembre (mese nel quale molti contratti di lavoro giungono a scadenza), quello registrato su base annua (+3,0%) evidenzia quanto la ripresa economica concretizzatasi lo scorso anno si sia tradotta anche in un aumento dell'occupazione», sottolinea la Cna. L'impatto della ripresa economica sull'occupazione appare anche dall'analisi dei flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese artigiane, micro e piccole. A gennaio

l'accelerazione dell'avvicendamento lavorativo ha riguardato tanto le assunzioni (aumentate del 47,6% grazie alla necessità di potenziare gli organici per fronteggiare l'incremento degli ordini) quanto le cessazioni dei rapporti lavorativi, cresciute del 35,4% rispetto a gennaio 2021. La Confederazione teme però che la ripresa economica sia destinata ad attenuarsi nei prossimi mesi «a causa degli esorbitanti rincari delle materie prime energetiche ed alimentari scatenati dalla guerra in Ucraina».



Nhrg ricerca 350 persone al Nord

L'Agenzia per il lavoro Nhrg sta ricercando 350 profili al Nord in vari settori: 200 in Veneto nei settori dell’industria metalmeccanica e dei servizi e vanno da ingegneri, Hr manager, amministrativi, addetti alle vendite a operai specializzati. Nel Friuli Venezia Giulia se ne ricercano 60 nei settori del turismo, dell’industria, dell’edilizia, e dei servizi anche in questo caso i profili vanno da art director agli addetti contact center con conoscenza delle lingue, magazzinieri e operai specializzati. Il settore dell’automotive la fa da padrone nel Piemonte, con la ricerca di 40 profili fra ingegneri, impiegati, profili IT e operai specializzati. In Lombardia sono i profili It ad avere la priorità nei settori della consulenza e dei servizi: 50 le ricerche attive fra sistemisti e sviluppatori. Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente andare sul sito www.nhrg.it nella sezione offerte di lavoro.

Adecco, al via la V edizione di "The logistic challenge"

Prende il via la V edizione di The logistic challenge, iniziativa di Adecco che ha l’obiettivo di creare un ponte tra le scuole e il mondo del lavoro per orientare e accompagnare gli studenti verso il proprio futuro professionale nel mondo della Logistica, settore sempre più strategico nell’economia del Paese. Nei prossimi anni crescerà infatti l’attrattività e la capacità di fare business delle aziende che saranno in grado di controllare efficacemente tutti gli aspetti organizzativi in un mondo che evolve a velocità sempre maggiori. Nata nel 2018, l’iniziativa ha avuto un successo crescente tra studenti e aziende partner nel corso degli anni e non si è fermata neppure durante il periodo più complicato della pandemia. Un gradimento confermato anche durante questa quinta edizione, che vede il coinvolgimento di cinque partner di valore assoluto, come Ikea, Synlab, Friulintagli, Ceva Logistics e Logistica Uno e la partecipazione di 100 studenti provenienti dagli Its di Malpensa, Piacenza, Bologna e dal Bruni di Caserta.



Mediaworld a supporto di "Girlstech"

Mediaworld riconferma il proprio supporto a Girlstech, iniziativa per la promozione della parità di genere attraverso eventi e attività didattiche, realizzata da Syx, associazione non profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche. Torna quindi il progetto di formazione gratuita che riunisce le giovani donne in quattro gruppi, con diverse fasce di età: dai 7 ai 15 anni, della durata complessiva di oltre quattro mesi e per un totale di 32 corsi, ossia otto corsi per ciascuna fascia di età. Ogni percorso formativo segue una struttura comune, attraverso l’insegnamento di quattro materie principali: il coding, la programmazione, lo sviluppo di app e il gaming. Inoltre per ognuna di queste materie, la formazione viene svolta su due diversi livelli di complessità: prima base e poi avanzato. I nuovi corsi per il 2022 sono ispirati all'idea di "nuotare nell'oceano digitale" e di fornire un quadro di competenze raccomandato dall'Ue (DigComp 2.0). In particolare, verranno proposte attività per sviluppare ambiti di digital skill, soft skill e del digital wellbeing. I corsi tratteranno alcuni degli argomenti più attuali: dalla programmazione dei videogiochi allo sviluppo delle app, dalla digital security alla creazione di contenuti digitali, fino alla realizzazione di un talk show digital. Per maggiori informazioni: www.mediaworld.it/tech-is-woman.

Tra assunzioni e corsi di formazione

McDonald's cerca 150 nuovi candidati da inserire nei punti di ristorazione della Sicilia. In particolare dieci ad Agrigento, 40 a Palermo, 20 a Catania, dieci a San Giovanni La Punta, dieci a Giarre, dieci a Misterbianco, dieci a Belpasso, cinque a Ragusa, cinque a Vittoria, 15 a Siracusa, cinque a Melilli, cinque a Trapani, cinque a Castelvetrano. Posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che prevede quest'anno l'assunzione di 5mila nuove persone in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito mcdonald's.it, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del cv. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald's e invitati a un colloquio individuale.

Al via la campagna di assunzioni di Vendor Srl, con sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova), che dal 2012 si occupa di proporre soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale. Ora è alla ricerca su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto di 15 nuovi profili professionali. La selezione è aperta per le seguenti figure:

· Consulente Tecnico Finanza Agevolata Senior (2 profili);

· Commerciale Esperto (2 profili per Veneto, 2 per Lombardia e 1 per Emilia Romagna);

· Consulente Tecnico Finanza Agevolata Junior (2 profili);

· Tecnico Analista In Finanza Agevolata (1 profilo ricercato);

· Back Office (1 profilo ricercato);

· Ingegnere BU 4.0 (Iper ammortamento/Credito d’imposta Beni strumentali) (2 profili).

A breve apriranno le selezioni anche per le posizioni di Network Manager e Business Analyst. Nel corso dell’anno sono previsti inoltre ulteriori inserimenti in diversi ruoli aziendali. È possibile candidarsi tramite il form sul sito https://www.vendorsrl.it/join-the-team/ oppure inviando il proprio curriculum vitae a: ufficiopersonale@vendorsrl.it.

La Glass to Power, società con sede a Rovereto (Trento), che produce vetrate che trasformano luce solare in energia elettrica, si quota sulla Borsa di Parigi a 25 milioni di euro. Inoltre ricerca dieci figure entro la fine dell'anno. In particolare, stanno cercando la responsabile amministrazione e controllo e un commerciale per lo sviluppo sia in Italia che all'estero.

Solutzione, agenzia pubblicitaria di Firenze, offrirà delle borse di studio gratuite, dalla durata di sei mesi, per diventare copywriter. La start up, nata nel 2019 e che oggi ha superato il milione e mezzo di ricavi, conta oltre 30 collaboratori in sede e da remoto in tutta Italia e aiuta le aziende a raccontarsi in modo innovativo attraverso infomercial e produzioni in stile Netflix. Per candidarsi è sufficiente preparare una breve lettera di presentazione motivando la candidatura, una sale letter dedicata a un prodotto di investimento e un articolo di contenuto su tema, a scelta libera, riguardante proprio il mondo della finanza. Tutto il materiale può essere inviato alla mail info@solutzione.com, specificando nell’oggetto “Il lupo di Wall Street è nato a Nuoro”.

Bofrost Italia Spa a fine febbraio ha chiuso il bilancio 2021-22 con 310,9 milioni di euro di fatturato con una leggera flessione (-0,9%) rispetto all’esercizio precedente, che si era contraddistinto per un risultato record dovuto al forte incremento della domanda di spesa alimentare a domicilio causata dal lockdown. Rispetto ai livelli pre-pandemia, Bofrost risulta, così, cresciuta del 31%. Anche negli ultimi 12 mesi, l’azienda di San Vito al Tagliamento ha portato avanti la sua strategia di sviluppo proseguendo nel rinnovo di filiali e parco automezzi e ampliando la propria rete commerciale: 272 sono stati gli inserimenti nell’ultimo semestre, che hanno fatto superare all’azienda quota 2.830 persone fra dipendenti e collaboratori. E la campagna di reclutamento continua per tutto il 2022, con posizioni aperte in tutta Italia sia per operatori di vendita e che per promoter. Per maggiori informazioni: www.bofrost.it.

Chiusura d’anno in crescita per Svicom, che consolida la sua posizione tra le aziende del Real Estate italiano, con un + 20% di fatturato rispetto al 2020 – 11,5 milioni di euro – e un incremento del portfolio a 120 asset. I numeri positivi si riflettono anche sul potenziamento dell’organico: oltre 125 dipendenti, con il 53% di rappresentanza femminile e un’età media che si attesta al di sotto dei 40 anni, a testimonianza di una realtà in continua evoluzione che investe nella formazione e nei giovani talenti.

Sono disponibili gli ultimi posti per partecipare al corso di formazione Anev-Associazione nazionale energia del vento sulla Sicurezza nel parco eolico del 9 e 10 marzo 2022. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire la normativa vigente sul tema della sicurezza negli impianti eolici, imparare a gestire l’emergenza in un parco eolico, conoscere i principali fattori dell’analisi di rischio e individuare e minimizzare la matrice del rischio, conoscere il sistema di gestione Ssl (sicurezza e salute sul lavoro). I corsi e seminari Anev hanno l’obiettivo di trattare i temi centrali relativi al funzionamento del settore eolico, sia dal punto di vista tecnico che normativo e rappresentano un momento formativo importante per addetti ai lavori, e non solo, e un’opportunità di elevato livello per entrare in contatto con il mondo delle rinnovabili grazie all’expertise dei docenti, operatori di grande esperienza e prestigio. Per maggiori informazioni: formazione@anev.org.



È on line il bando per l’assegnazione di tre borse di studio per la partecipazione alla VII edizione del master universitario in Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici (11 aprile-13 dicembre 2022), organizzato con Unitelma Sapienza, d’intesa con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Cnr, l’Uit - The Arctic University of Norway e la Nord University of Bodø. Una borsa di studio prevede la copertura totale della quota di partecipazione, mentre le altre due ne coprono il 50%.​ I requisiti per partecipare alla procedura selettiva sono:

essere inoccupata/o e possedere un titolo di laurea, anche triennale, in qualsiasi disciplina;

un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 30 anni.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 21 marzo 2022 alle ore 12 via e-mail al seguente indirizzo: formint@sioi.org.