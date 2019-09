COMMENTA E CONDIVIDI











«L’Africa è il Continente del presente, più che del futuro. In Italia, tutti presi dalla sindrome dell’invasione, non ce ne siamo ancora resi conto». Lo afferma Martino Ghielmi, fondatore di Vadoinafrica, portale dedicato a chi desidera investire e sviluppare partnership costruttive con il continente più giovane del mondo. «Un africano su due ha meno di 20 anni, mentre la metà degli europei ne hanno più di 42. Per questo motivo, il Continente è destinato a emergere a livello globale. Impossibile però un discorso unitario, visto che stiamo parlando di 1,3 miliardi di persone, 54 persone e oltre 2mila lingue e culture», spiega Ghielmi.



Con oltre 7mila iscritti distribuiti in tutto il continente, la Community di Vadoinafrica è diventata il riferimento italiano di chi ha intuito le potenzialità di un nuovo approccio con i Paesi africani. Uno spazio pragmatico dove imparare dalla continua condivisione di esperienze, contatti ed errori commessi.



«Crediamo che lavorare in Africa senza rispetto e senza una visione a medio-lungo termine sia semplicemente fuori dal tempo. Lo spazio per avventurieri da mordi-e-fuggi commerciale è sempre più limitato dalla concorrenza asiatica e dall’emersione di un dinamico settore privato locale», prosegue Ghielmi che ha oltre dieci anni di esperienza sul terreno.



Allo stesso tempo, è importante non farsi illusioni. Ogni Paese africano è diverso, ma le sfide più importanti sono quasi tutte uguali: infrastrutture ancora sottodimensionate, grande difficoltà a trovare interlocutori affidabili, fatica nell’accedere a credito e finanziamenti. Fare impresa in e con il continente africano è un’avventura sconsigliata ai deboli di cuore.



Proprio per questo Ghielmi ha lanciato Vadoinafrica Business Lab, una Community (su selezione, candidature aperte entro il 30 settembre) riservata agli imprenditori che «vedono opportunità nei problemi». Una rete, non solo online, grazie a cui imparare da chi ha già investito in loco, interagire con Ambassador basati nei principali Paesi africani, condividere contatti affidabili e accedere a sconti e promozioni riservate.



Tra queste la possibilità di partecipare ai Vadoinafrica Tour, viaggi alla scoperta delle opportunità di investimento e sinergie costruttive con imprese locali. Il 1° a dicembre in Senegal, dove ormai vive una nutrita comunità italofona: migliaia di italiani residenti stabili e di senegalesi rientrati dopo anni in Italia. Andremo a conoscerli, ad ascoltare gli errori commessi e a stringere partnership, investimenti produttivi e un nuovo stile di relazioni tra giovani imprenditori.



Per saperne di più in questi giorni sono previsti Vadoinafrica Meetup: dopo Padova (12 settembre), tocca a Milano (sabato 21, 17.30 presso Open Milano) e Firenze (martedì 24, 18.30 Officine Valis). Saranno presenti imprenditori e professionisti attivi nei principali Paesi africani.



Per maggiori informazioni: www.vadoinafrica.com; martino@vadoinafrica.com.