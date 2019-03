COMMENTA E CONDIVIDI













Il mondo crocieristico prosegue nel suo trend positivo. In attesa dei dati ufficiali di Clia, l'associazione internazionale delle compagnie di crociere, i manager del settore non si nascondo parlando di più che buoni risultati. Sensazioni confermate anche da Leonardo Massa, country manager Italia di MSC che durante le giornate del varo della MSC Bellissima a Southampon ha fatto il punto sulla situazione. Non solo soffermandosi sull'ultimo gioiello di casa MSC, molto innovativa e attenta all'ambiente, ma anche e soprattutto sui "piani" della compagnia.

Crociere da record

Dopo l'ottimo andamento del 2017 anche il 2018 ha fatto registrare un vero boom. Massa ricorda che "nel 2018 i passeggeri del Bel paese in crociera si sono avvicinati alle 860mila unità" e che globalmente si possono quantificare in 30 milioni. Secondo il manager "in Italia è un mercato in grande salute" e dove, d'altra parte, se si allarga lo sguardo al mondo, "tutti gli armatori prevedono dai 10 ai 20 anni di crescita, con i cantieri navali che hanno ordinazioni sino al 2026". Per la compagnia "il mercato italiano - sottolinea Massa - gode di grande salute, noi siamo cresciuti a doppia cifra e il 2019 sarà ancora migliore vista la disponibilità di navi a nostra disposizione". L'area più richiesta sono i Caraibi, con 12mila turisti, segue il Mediterraneo, il Sud America, il Sud Africa e l'Australia e "si sta affermando il Far East". Anche perché l'arrivo di nuovi giganti da crociera porterà nuove opportunità: "a novembre ci sarà il varo di MSC Grandiosa, in costruzione nei Chantiers de l'Atlantique e nel 2020 MSC Virtuosa", anche questa in fase di realizzazione nei bacini di Saint-Nazaire. "Avremo sul mercato 7mila nuove camere per circa 3 miliardi di investimenti" chiosa il country manager. Senza dimenticare che nella primavera del 2021 arriverà MSC Seashore. E poi, infondo, il piano industriale di MSC prevede che entro il 2027 arrivino 13 navi da crociera di ultima generazione, per un totale di 29 navi.