Sono circa 560mila le opportunità di lavoro offerte dalle imprese a giugno, soprattutto nel commercio, turismo e servizi alle persone, che insieme concentrano oltre 300mila richieste. Secondo le previsioni occupazionali elaborate da Unioncamere e Anpal, è positivo l'andamento congiunturale di tutti i settori economici dell'industria e dei servizi (+25,9% rispetto a maggio), mentre rispetto a un anno fa manifatturiero e costruzioni evidenziano livelli di assunzioni inferiori (entrambi -19,7%), con un picco negativo per le industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi ed estrattive (-37,1%). In crescita però la difficoltà di reperimento che si attesta a 39,2%, nove punti in più rispetto a giugno 2021, con causa prevalente la mancanza di candidati per i profili ricercati. Tra i profili più difficili da reperire si segnalano gli specialisti in scienze della vita (il 76,1% è di difficile reperimento), gli specialisti in scienze matematiche, informatiche e scientifiche (55,2%), i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (64,2%), i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (58,9%), i tecnici della salute (57,1%) e i tecnici in campo ingegneristico (56%). Tra gli operai specializzati spiccano i valori di

difficoltà di reperimento per fonditori e saldatori (67%), fabbri ferrai e costruttori di utensili (63,1%), operai addetti alle rifiniture delle costruzioni (62,9%) e meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (62,1%).



"Recruiting Day" di Costa Crociere

Costa Crociere organizza un'intera giornata dedicata alla selezione diretta di nuovo personale che lavorerà nello staff di cucina delle navi battenti italiana della sua flotta. Il Recruiting Day, realizzato in collaborazione con LavoroTurismo, società che opera nel settore della ricerca e selezione di personale per il settore del turismo e della ristorazione, si svolgerà il 14 luglio in modalità on line. I posti disponibili per le nuove assunzioni sono circa 100 in totale, per diversi ruoli: cuochi, pasticceri, pizzaioli e casari. L'iscrizione può essere effettuata attraverso il sito https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career. Una volta selezionata la figura professionale di interesse, è possibile allegare il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura. Lo staff di LavoroTurismo provvederà a una prima selezione delle richieste ricevute, ed effettuerà un primo colloquio video on line con i profili ritenuti più idonei. Il 14 luglio ci sarà il colloquio finale con i selezionatori di Costa Crociere. I requisiti richiesti per le posizioni ricercate variano a seconda delle figure professionali, ma per tutte sono necessari il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, conoscenza minima di inglese B1, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera. Intanto fino al prossimo 27 giugno possono presentare la propria candidatura sul sito www.regione.fvg.it persone disoccupate, residenti o domiciliate in Friuli Venezia Giulia, che sono già iscritte o possono aderire al Piano Pipol Fvg. I corsi di formazione, finanziati dalla Regione e strutturati in collaborazione con Enaip Fvg sulla base delle esigenze di Costa Crociere, prevedono una o due settimane per ottenere i brevetti obbligatori per operare regolarmente sulle navi da crociera.

, di cui 540 a Forlì-Cesena: 121 nel settore agroalimentare; 106 in quello costruzioni-infrastrutture; 37 in quello salute; 130 nelle filiere industriali; 11 per mobilità e logistica; sette nella moda. Il 48,5% delle richieste è per “espansione dell’attività”, un dato più alto che nelle altre province. Nel periodo novembre 2021-aprile 2022, all’interno della cooperazione romagnola sono già state assunte 1.801 persone sulle 2.800 identificate a novembre 2021 come fabbisogno iniziale. Di queste, molte assunzioni si sono concretizzate nel settore consulenza e logistica. Da sottolineare la difficoltà a reperire personale con i profili professionali necessari per proseguire il percorso di crescita che caratterizza molte imprese del territorio. Tra i 2.600 potenziali nuovi assunti del 2022, il 18,6% è indicato dal settore “commercio e turismo”, il 15,4% da quello “salute”, il 23,9% da quello “servizi” prevalentemente pulizie, il 12,5% dal settore agroalimentare, il 7% da quello trasporto, logistica, magazzinaggio.

Via libera dal Mur-Ministero dell'Università e la Ricerca a 300 milioni di euro che consentiranno alle Università di assumere 2.600 persone in più. È stato pubblicato, a seguito della registrazione della Corte dei conti, il decreto n. 445 del 6 maggio 2022 del ministro Maria Cristina Messa, che contiene i piani straordinari di reclutamento del personale universitario per gli anni 2022-2026. Il Mur spiega che il decreto indica i criteri di riparto delle risorse aggiuntive al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (Ffo), previste dalla legge di Bilancio per il 2022 e specificamente destinate alle assunzioni oltre il turn over. Con questo provvedimento sono finanziati quattro piani straordinari, il primo dei quali, a regime dal 2023, conta su 300 milioni di euro annui, a cui si aggiungono 75 milioni destinati al costo dell'ultimo trimestre di quest'anno. Gli altri piani straordinari ammontano a 340 milioni dal 2024, 50 milioni dal 2025 e ulteriori 50 milioni a decorrere dal 2026. Si tratta di risorse destinate all'assunzione di professori universitari, di ricercatori, di personale tecnico-amministrativo delle Università con l'obiettivo di migliorare, per raggiungere gli standard europei, il rapporto tra numero di studenti e personale docente e non docente, con particolare attenzione alle aree scientifiche e tecnologiche (Stem).

L'Agenzia per il lavoro Etjca propone nel mese di giugno circa 2mila posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. Nelle regioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni nei settori dell’industria metalmeccanica e nell’industria chimica. In Piemonte si ricercano operai a ciclo continuo per il settore della gomma plastica e addetti al confezionamento alimentare. In Veneto sono attive molteplici ricerche per addetti cernita materiali e per il settore industria della carta si selezionano addetti all’imballaggio su tre turni. In Emilia-Romagna sono richiesti magazzinieri sia junior che con esperienza. In Liguria sono richiesti addetti alla vigilanza non armata e diverse risorse per il rifornimento scaffali nel settore grande distribuzione-supermercati. Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria selezioni per operai generici nell’industria della carta. Nel Lazio opportunità come addetti alle vendite e addetti al customer service. In Toscana per un grande cantiere già attivo nelle città di Siena si registra un incremento nella domanda di manodopera nel settore dell’edilizia: un geometra di cantiere, un muratore, un elettricista e un idraulico. A Pisa si cercano 160 addetti dedicati alla preparazione e accensione dei lumini durante il tradizionale evento della Luminara, che si terrà la sera di giovedì 16 giugno. Gli interessati possono visionare la pagina dedicata al seguente link https://bit.ly/3z2VHfC e per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: selezioni.luminarapisa@etjca.it. In Abruzzo posizioni aperte nel settore dell’industria metalmeccanica. Anche nel Sud e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano addetti alla gestione delle carte di credito e neo laureati in economia, giurisprudenza e scienze politiche per inserimento in un’importante azienda del settore banca e servizi finanziari. Inoltre con l’avvicinarsi della stagione estiva si segnalano diverse offerte nel settore della ristorazione: in Sicilia si ricercano cuochi, baristi, camerieri, lavapiatti e banconisti e in Puglia si registra una forte richiesta di commis di bar, chef de rang, pizzaioli, lavapiatti e aiutocuochi. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito www.etjca.it.

L'assemblea dei soci di Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha approvato il bilancio 2021 con ricavi di 533 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2020. L'utile netto è salito a 8,1 milioni contro i 4,9 del 2020. Per il 2022 Rina sono stati individuati in energie rinnovabili, digitalizzazione, sicurezza informatica e infrastrutture i settori essenziali per le scelte strategiche. Il piano di espansione prosegue con il supporto di un piano di assunzioni che porterà nei prossimi due anni ad assumere oltre 2mila persone, di cui la metà in Italia.

Ama assumerà 655 persone per colmare il divario «fra la necessità sul territorio e il numero attuale

degli operatori». È uno degli obiettivi raggiunti dalla cabina di regia in Campidoglio, indetta per sopperire alla perenne emergenza dei rifiuti a Roma. Dal tavolo di confronto tra Ama, rappresentata dal direttore generale Andrea Bossola, l'amministrazione capitolina rappresentata dal capo di gabinetto Albino Ruberti e le rappresentanze sindacali di Cgil Fp, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel «si è parlato del rinnovo dei mezzi e dell'autonomia impiantistica a cui dovrebbe arrivare Ama nei prossimi anni» e le assunzioni «saranno 385 entro la fine di luglio e altre 270 circa entro la fine dell'anno».



Il Gruppo Aon in Italia ha registrato nel 2021 una crescita significativa, con ricavi pari a 278,4 milioni di euro, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono previste più di 100 assunzioni tra profili con esperienza e neolaureati. I cv possono essere inviati tramite Linkedin, dove sono pubblicate tutte le posizioni al momento aperte o all’indirizzo selezione@aon.it come candidatura spontanea. Il processo di selezione prevede un primo colloquio telefonico e successivi colloqui in presenza o via video con l’Hr e il responsabile lato business della selezione. A seconda della esperienza del candidato varia la tipologia contrattuale proposta: stage per i neolaureati e tempi indeterminati per le risorse con esperienza.

Continua la corsa di OverIT nella costruzione dell’annunciato Tech Hub, un polo di eccellenza tecnologica capace di attrarre talenti da tutto il mondo, grazie a un sapiente mix di ingredienti decisamente attrattivi anche per “cervelli” di rientro in Italia: ambiente di lavoro stimolante, culture da Silicon Valley, smart-working, remote/south working. L’obiettivo è quello di portare a bordo, entro dicembre 2022, 100 nuove figure professionali. Ingegneri, sviluppatori, analisti tecnici e di business e project manager sono i profili attualmente ricercati, al fine di portare avanti un'implementazione fluida della piattaforma Next-Gen Fsm di OverIT e di garantire continuo supporto e collaborazione costante con i clienti. Le opportunità aperte in questo momento sono visibili qui.

Il Consiglio di amministrazione di Amadori Spa ha predisposto e approvato il bilancio 2021, con un risultato finale di fatturato a 1.362 milioni di euro e un incremento di 130 milioni rispetto l’anno precedente. Ebitda a 86 milioni, patrimonio netto a 296 milioni, investimenti per 95 milioni e utile netto pari a 18,7 milioni. Sono oltre 100 le figure per le quali è già attiva la fase di reclutamento anche nella sezione dedicata del sito www.amadori.it.

Il settore della logistica è in cerca di talenti. Iungo, piattaforma di supply chain collaboration nata nel 2001 come spin-off della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha avviato una campagna di reclutamento per 100 nuovi ingressi tra developer, engineer, devOps engineer e tech lead. Il contratto offerto è in modalità smart working anche se l’azienda, che ha sede a Modena e a Milano, ha in programma di ingrandire la sede emiliana. Nell’ultimo anno Iungo è cresciuta del 30% segnando un fatturato di cinque milioni di euro, previsione di crescita confermata dall'interesse del mercato, e ha ampliato del 20% il proprio organico, attualmente composto da 64 unità. È possibile inviare la propria candidatura a questo link: https://www.iungo.com/lavora-con-noi/.

Continua a crescere Futura, la start up specializzata nella didattica per il superamento dei test di ammissione universitaria, lanciata nel 2020 da quattro giovani. Nata come Accademia dei Test, è passata in un solo anno da quattro a 16 persone, la cui età media è di 24 anni. Per far fronte in modo efficace alla crescita di richieste e allo sviluppo di nuove soluzioni, ha deciso di aprire altre sei nuove posizioni. Nello specifico si cercano: un senior account manager, un Ui/Uix Designer, un data scientist e un product manager. Per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore sono inoltre aperte due posizioni di stage come account manager intern e business strategy intern. È possibile candidarsi alle posizioni aperte direttamente sul sito di Futura, nella sezione Work with us.

Genuine Way (https://genuineway.io), la start up che ha sviluppato una tecnologia blockchain in grado di tracciare la filiera e la sostenibilità ambientale dei prodotti, si è aggiudicata un premio a titolo di finanziamento agevolato di circa 600mila euro, portando a oltre un milione di euro il suo traguardo di raccolta capitali​. Grazie al contributo di Invitalia, metterà la sua prima bandierina a Salerno e intende assumere quattro risorse specializzate in ambito tecnico.

Aryel, la start up che permette di programmare immagini in realtà aumentata in pochi click, dopo l'aumento di capitale da 700mila euro sta allargando il proprio organico. Lavorare in Aryel vuol dire avere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il lavoro ibrido, vuol dire lavorare per obiettivi utilizzando la metodologia Okr e avere a che fare con il lancio dell'internazionalizzazione della piattaforma. Al momento è possibile candidarsi alle posizioni aperte o inviare una candidatura spontanea sul profilo Linkedin di Aryel o tramite la pagina Careers sul sito www.aryel.io.