Meta, la casa madre di Facebook (ma anche di Instagram e Whatsapp), licenzia 11.000 persone. Lo annuncia l'azienda in un comunicato. "Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta", ha premesso il capo dell'azienda, Mark Zuckerberg, in un messaggio ai dipendenti. "Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento".

Meta, che alla fine di settembre contava circa 87mila dipendenti in tutto il mondo, ha riportato una performance finanziaria deludente nel terzo trimestre, con un forte calo dei ricavi e degli utili e una stagnazione del numero di utenti. All'epoca Zuckerberg aveva annunciato che la forza lavoro del gruppo avrebbe potuto essere ridotta entro la fine del 2023.

I dipendenti licenziati negli Stati Uniti riceveranno 16 settimane di stipendio base e due settimane aggiuntive di stipendio per ogni anno di servizio. L'azienda coprira' la loro assicurazione sanitaria per sei mesi.



Si tratta di uno dei più grandi piani di licenziamento annunciati quest'anno nel settore tecnologico. La scorsa settimana due aziende della Silicon Valley, Stripe e Lyft, hanno annunciato licenziamenti su larga scala, mentre Amazon ha congelato le assunzioni. Twitter, recentemente acquisita da Elon Musk, ha appena licenziato circa la meta' dei suoi 7.500 dipendenti.