Nel primo trimestre 2022 i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno ripreso i livelli prepandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall'emergenza sanitaria con le connesse chiusure e restrizioni. Complessivamente, sia le assunzioni che le cessazioni hanno superato il livello del 2018-2019 e anche le trasformazioni si sono avvicinate al livello massimo in precedenza registrato nel 2019. È quanto emerge dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps. Il confronto con il 2021 mette in evidenza l'entità della riattivazione dei flussi. Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi tre mesi del 2022 sono state 1.865.000, con un aumento del +43% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali, risultando accentuata per le assunzioni stagionali (+113%), per gli intermittenti (+85%), per il tempo indeterminato (+44%), per l'apprendistato (+43%), mentre per le altre tipologie gli aumenti sono più contenuti: tempo determinato (+35%) e somministrati (+29%). La dinamica delle assunzioni è stata più consistente nelle imprese più piccole (under 15: +57%), a decrescere poi con l'aumento della dimensione aziendale: da 16 a 99 dipendenti (+40%) e oltre 99 dipendenti (+32%). Per quanto riguarda le tipologie orarie, il confronto tra il primo trimestre del 2022 con quello del 2021 registra andamenti in linea con la variazione del complesso delle assunzioni. Le trasformazioni da tempo determinato nel primo trimestre 2022 sono risultate 191mila, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Nello stesso periodo, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo - pari a 31mila - risultano essere aumentate del 14% rispetto all'anno precedente. Le cessazioni dei primi tre mesi del 2022 sono state 1.515.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+47%). In aumento tutte le tipologie contrattuali: contratti stagionali (+105%), contratti intermittenti (+77%), contratti in apprendistato (+60%), contratti a tempo indeterminato (+47%), contratti a tempo determinato (+38%) e contratti in somministrazione (+37%). Per Le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato per tipologia si evidenzia un forte aumento dei licenziamenti di natura economica e disciplinari (rispettivamente +162% e +48%). Occorre ricordare che nel primo trimestre 2021 i licenziamenti economici erano ancora bloccati dalle normative specifiche introdotte nel 2020. Nel confronto con il 2019 per i licenziamenti economici si rileva una contrazione (-17%) e un aumento per quelli disciplinari (+59%). Anche le dimissioni registrano un incremento nel primo trimestre 2022 rispetto al corrispondente trimestre del 2021 (+35%) e del 2019 (+29%).

L'offerta formativa della Cattolica, corsi di formazione finalizzati all'inserimento

Dal 21 al 23 giugno l’offerta formativa di master universitari, dottorati, scuole di specializzazione, formazione continua, corsi executive sarà protagonista dell’Open Week Unicatt | Master & Postlaurea: una carrellata di incontri in presenza e da remoto utili per raccogliere tutte le informazioni su contenuti, programmi, opportunità, modalità di iscrizione e borse di studio. Sarà possibile, inoltre, entrare in contatto con coordinatori, docenti, tutor, diplomati delle precedenti edizioni dei corsi per ricevere ulteriori approfondimenti, anche per quanto riguarda gli stage che, nell’anno solare 2021, sono stati 1.752 sul territorio nazionale, cui si aggiungono i 70 realizzati all’estero.

L'Agenzia per il lavoro Nhrg, in collaborazione con Ps Lavoro, ha promosso un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante, finanziato dal fondo Forma.Temp, finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti del settore museale. Il corso, rivolto a candidati, residenti nel Lazio, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, ha l’obiettivo di formare la figura di addetto all’accoglienza museale. Per partecipare è necessario possedere:

Titolo di studio minimo: Diploma di Scuola Secondaria Superiore;

Ottima conoscenza della lingua Inglese;

Propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento;

Ottima capacità di comunicazione e gestione del cliente.

Concettualmente, l’addetto all’accoglienza museale è colui che fornisce assistenza e informazioni al pubblico visitatore, contribuendo a determinare la buona qualità di un servizio culturale. Il percorso formativo si pone, pertanto, l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze necessarie per svolgere al meglio la mansione:

Orientamento al cliente;

Comunicazione efficace;

Problem solving;

Flessibilità operativa;

Intelligenza sociale.

Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Roma (Zona Eur), con inizio 11/07/2022 e termine 15/07/2022. Per candidarsi inviare il proprio cv aggiornato a: formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Corso addetto accoglienza museale” con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e Gdpr).

Experis Academy ha lanciato, in collaborazione con Michelin, la terza edizione del corso di formazione professionalizzante Manutentore di automatismi. Il percorso, che nasce dall’esigenza di sviluppare la professionalità del manutentore nelle aree industriali manifatturiere e di processo - sia direttamente, sia come fornitore di servizi - svilupperà i contenuti di ordine teorico e metodologico per la formazione di specialisti di manutenzione elettrica, pneumatica e meccanica, con particolare focus su automatismi e controllori programmabili. Anche grazie alle risorse del Pnrr, oggi si registra un aumento esponenziale della domanda di profili nell’area Industria 4.0, sia in ambito tecnico/ingegneristico, sia in ambito più specificatamente produttivo. Le previsioni sull’occupazione prevedono una crescita del 23% in Italia per il prossimo trimestre e +25% per il Nord Ovest. La difficoltà di reperire talenti rimane tuttavia ancora molto alta. Secondo i dati della ricerca di ManpowerGroup, le aziende che in Italia dichiarano la carenza di talenti sono il 72%. Tra le varie competenze, quelle più difficili da trovare secondo i datori italiani sono proprio nel settore manifatturiero. Il programma formativo è rivolto a 12 giovani o adulti in cerca di occupazione e in possesso di diploma tecnico-scientifico e si terrà dal 29 agosto al 12 ottobre, per 240 ore complessive (lezioni dal lunedì al venerdì), presso la sede Michelin dello stabilimento di Cuneo. I limitati posti a disposizione verranno assegnati a seguito di selezione tecnica, motivazionale, attitudinale. La partecipazione al programma formativo è propedeutica al rapido inserimento nel mondo lavorativo. Per i partecipanti è prevista un'indennità di partecipazione, oltre alla totale gratuità del corso. Gli insegnamenti principali sono: meccanica di base, elettropneumatica, elettrotecnica, oleodinamica, sistemi Plc Siemens e control logix, piattaforme di lavoro elevabili e lavoro in quota. Per candidarsi entro il 19 agosto 2022: https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/manutentore-automatismi.

Riaprono le porte dell’It & Management Academy “Enrico Della Valle” di Engineering, il leader italiano nei processi di trasformazione digitale per Pa e imprese che proprio di recente ha annunciato l’obiettivo di 1.000 nuovi assunti nel solo 2022, di cui 750 già inseriti nel Gruppo. Dopo due anni caratterizzati da un’intensa attività didattica on line, che soltanto nel 2021 ha accumulato 25mila giornate di formazione con il coinvolgimento di 10mila partecipanti, l’Academy torna a svolgere anche lezioni in presenza e avvia percorsi formativi di eccellenza finalizzati all’inserimento in azienda di neolaureati e neodiplomati Stem e non Stem. Per questi giovani talenti, l’Academy riapre inaugurando un eccezionale programma di formazione di ben 24 mesi. La nuova offerta formativa, altamente professionalizzante, si aggiunge così all’intensa attività dell’Academy, che da oltre 20 anni non solo cura l’aggiornamento professionale delle persone Engineering e dei suoi clienti, ma collabora anche con alcuni Its del Paese per portare la formazione tecnologica sui banchi di scuola, supporta realtà come la Comunità di San Patrignano nel creare corsi di formazione digitale con cui favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, e affianca tutte le strutture del Gruppo Engineering nelle loro collaborazioni con il mondo universitario. In collaborazione con Talent Garden, il più importante operatore europeo di istruzione digitale, e con la società di formazione Hxo, a cui nei prossimi mesi si affiancheranno anche importanti atenei nazionali, l’Academy offrirà ai neodiplomati e neolaureati una formazione specialistica, che prevede l’integrazione di tre dimensioni didattiche, per sviluppare a 360° le loro competenze tecniche, di dominio e personali, e per trasferire anche i valori dell’azienda basati su sostenibilità, inclusione e diversità. In questo modo saranno formati: Cybersecurity Specialist, Data Analyst, Data Engineer, Cloud Native Engineer, Business Consultant e Software Developer. Ogni mese verranno avviati 4 percorsi formativi e solo nei prossimi 6 mesi l’Academy avvierà la formazione di oltre 370 neolaureati e neodiplomati STEM e non STEM, di cui il 30% sarà costituito da donne.

Per maggiori informazioni: www.eng.it; https://twitter.com/EngineeringSpa; https://www.linkedin.com/company/engineering-ingegneria-informatica-spa.​

Epicode, società edu-tech tra le più in crescita in Europa, ha deciso di moltiplicare i corsi di Cybersecurity per le moltissime richieste ricevute dalle aziende in cerca di specialisti e dagli studenti interessati ad approfondire il tema per lavorare nel settore. Il 27 giugno è previsto un altro corso, dove in sei settimane verrà insegnato a proteggere i dati, siano essi di un telefono cellulare o appartenenti ai server di una multinazionale, con l’obiettivo dichiarato di formare cybersecurity analyst ed ethical hacker che saranno assunti dalle aziende. Saranno messe a disposizione da Epicode borse di studio che azzerano il pagamento della prima quota del corso (la seconda quota - grazie alla formula di successo inventata proprio da Epicode - si paga soltanto al momento dell’assunzione). I percorsi formativi saranno organizzati in quattro moduli: dall’introduzione alla sicurezza informatica ad un approfondimento su Reti e Sistemi, dall’analisi di tutte le tipologie di attacchi informatici alle modalità con cui prevenirli e fronteggiarli. Le lezioni si svolgeranno in maniera sincrona dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 in modalità on line. Da segnalare che l’80% delle persone formate trova un lavoro nell’arco di quattro mesi.

Gli esami di maturità sono alle porte e molti giovani, terminate le superiori, non sanno se e come proseguire gli studi perché non hanno idea del lavoro che vorrebbero fare da grandi. L'Horeca e i creative media sono due settori in crescita, alla ricerca costante di nuovi talenti e in Italia abbiamo due Accademie di rilevanza internazionale per accedere alle rispettive professioni, Mixology Academy, con sede a Milano e Roma, e Sae Institute Italia, con sede a Milano. Sulla base dei dati raccolti da Bartender Job, agenzia per il lavoro della Mixology Academy, ogni anno escono dall'Accademia 1.000 professionisti, ma il 40% degli annunci, specie in questo periodo estivo, è insoddisfatto. La carenza di barman in Italia è dovuta prevalentemente all'apertura di numerosi locali nel periodo post lockdown e al cambio di professione durante il difficile periodo delle chiusure da parte dei giovani che avevano intrapreso questo lavoro senza una formazione specifica.

- Un bravo bartender è richiesto ovunque nel mondo e può guadagnare molto da subito. Inoltre può diventare imprenditore di se stesso creando eventi o gestendo un proprio locale: tutte attività che si imparano egregiamente alla Mixology Academy dove in qualche settimana si diventa già barista in grado di lavorare e così volendo la ulteriore formazione si riesce pure ad autofinanziarsela. Questo grazie all’agenzia interna di collocamento in contatto con gruppi, insegne e marchi in tutti i continenti. Per maggiori informazioni: https://www.corsiperbarman.it/calendario-corsi/.

- Imparare la produzione audio o video o a operare nel gaming o nel music business o nell’ animazione 2D/3D al Sae Institute ti porta a collaborare direttamente per esempio con Fremantle, produttore di X Factor, perché il metodo dell’Accademia è learning by doing e per questo Sae mette al servizio dei propri studenti le migliori partnership con l’industria (per es Yamaha) e con i grandi player del mercato. E dopo inserirsi professionalmente è a un passo. Per maggiori informazioni: www.sae.edu.

Un percorso di formazione per conseguire la patente e diventare autista di autobus. Bus Company dà vita a una Academy per l'assunzione di giovani tra i 19 e i 29 anni residenti nei comuni serviti dalla stessa azienda di trasporto pubblico e noleggio del Piemonte. L'obiettivo, spiega l'ad di Bus Company Enrico Galleano, è quello di «sviluppare in maniera sempre più forte e professionale il nostro servizio, con personale altamente qualificato e formato quotidianamente a 360 gradi. In un momento così difficile per il

mondo del lavoro, ci rende orgogliosi questa nostra capacità di essere pronti ad affiancare i giovani che da sempre sono uno dei pilastri della nostra offerta». L'Academy, della durata di 30 settimane, permetterà a 25

allievi, assunti con contratto di apprendistato, di essere abilitati alla guida di autobus e di cominciare una carriera nel settore del trasporto.



Numerose assunzioni, il 21 giugno il Virtual Hiring Event

Indeed - portale per chi cerca e offre lavoro - ha annunciato per martedì 21 giugno il Virtual Hiring Event. Tra le numerose realtà che prenderanno parte all'appuntamento: Morellato, Randstad, Synergie, Gruppo Tempocasa, Poste Italiane, Verisure, Il Sole 24 Ore, Original Marines, Credit Agricole, Generali, Aldi, Carrefour, Brico e DocPlanner. Le aziende stanno assumendo in diverse funzioni e sedi e ci sono lavori per ogni livello di esperienza, con aziende che cercano ruoli come programmatore java, fotografo, assistente alle vendite, junior data analyst, estetista e agente immobiliare. La partecipazione all’evento è gratuita per le persone in cerca di lavoro. I candidati possono registrarsi a www.indeed.com/tourlavoro per un colloquio virtuale, selezionando l'appuntamento dedicato all'azienda di interesse. I colloqui, condotti da rappresentanti delle aziende coinvolte, saranno finalizzati a fornire una panoramica della cultura aziendale e, al tempo stesso, permetteranno ai candidati di presentarsi, mettendo in evidenza la propria esperienza e le proprie aspettative. Partecipare all'evento online è completamente gratuito per chi cerca lavoro e non è necessario essere in possesso di un account Indeed per partecipare. Per iscriversi ai colloqui: https://events.indeed.com/virtual_hiring_day/236/.

Hanno in media 50 anni, fanno poca formazione e, nonostante una buona quota di laureati (il 42,6%), presentano competenze spesso disallineate dalle reali esigenze. Questo l'identikit dei dipendenti pubblici italiani, fotografato dalla ricerca presentata in apertura del Forum Pa. Il loro numero è fermo a 3,2 milioni (il 14,5% del totale degli occupati) a fronte di oltre tre milioni di pensionati, con un rapporto dunque quasi di uno a uno. La grande speranza è rivolta ai concorsi pubblici con le nuove regole, che puntano a introdurre in breve tempo nuovo personale giovane e qualificato, i cui effetti, dopo i primi mesi di

applicazione sono ancora incerti: su 55 grandi concorsi indetti tra il 2019 e il 2021, 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103mila posti messi a bando appena 14,5mila sono stati assegnati e oltre 88mila (in gran parte nella scuola) sono ancora vacanti. Per raggiungere l'obiettivo di «quattro milioni di dipendenti pubblici con un'età media di 44 anni e competenze adeguate» fissato entro il 2028 dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entro sei anni bisognerebbe assumere quasi 1,3 milioni di persone - circa 200mila ogni anno - con un'età media di 28 anni, avviando un grande piano di formazione impostato su un'analisi delle necessarie competenze. C'è però una campagna di reclutamento che ha raccolto grandi adesioni e sta rispettando la tabella di marcia, portando nel settore pubblico giovani qualificati. E quella per i professionisti del Pnrr,

per cui nel solo 2021 sono state ricevute 160mila candidature e sono già oltre 15 mila le assunzioni a tempo determinato realizzate (sommando procedimenti realizzati, conclusi e in corso d'opera). Una

quota superiore al 50% del totale previsto, che indica il rispetto del timing fissato entro il 2023.



Quarantamila assunzioni nell'arco di piano. È l'obiettivo confermato dall'amministratore delegato di Fs

spa Luigi Ferraris illustrando, nel corso di un'audizione alla commissione Lavori Pubblici del Senato, il nuovo piano industriale varato dal gruppo. «Cerchiamo - spiega Ferraris - figure tecniche e ingegneri per Rfi e Anas. C'è da colmare un gap, siamo in tanti a contenderci personale qualificato. È una sfida che va raccolta immediatamente con partnership con Università e istituti professionali. Siamo in una fase storica dove i grandi piani economici di rilancio, come il Pnrr, ma anche gli altri investimenti previsti, impongono una politica molto attenta nello sviluppo di nuove competenze e si sono create situazioni in cui spesso si fa

fatica a trovare queste nuove competenze. Ora è necessario pianificare per i prossimi la crescita di nuove figure professionali e il ritorno di altre figure professionali, per esempio i carpentieri, che per un po' sono stati meno richiesti di quanto oggi non ne abbiamo bisogno». Intanto il Gruppo Fs Italiane ricerca per

la sede di Milano figure professionali, laureate in ingegneria o materie scientifiche, da inserire all'interno dei propri organici con assunzioni a tempo indeterminato per la struttura Technology, Innovation & Digital. Le candidature devono essere presentate entro il 31 luglio sul sito www.fsitaliane.it, sezione "Lavora con noi". Fra i requisiti previsti costituisce titolo preferenziale l'iscrizione all'albo professionale e/o il conseguimento di un master in Innovation Management, Corporate Entrepreneurship, Open Innovation.



Costa Crociere cerca cuochi (commis de cuisine), tecnici dell'intrattenimento, fotografi, animatori,

receptionist e addetti alle escursioni. Sono quasi 200 le offerte di lavoro del gruppo, che ha una collaborazione con la Regione Sardegna, tramite l'agenzia Aspal, per la ricerca di personale. Gli annunci per ciascuno delle posizioni sono disponibili sul profilo Linkedin dell'Aspal e sul portale www.sardegnalavoro.it. Per candidarsi bisogna accedere alla sezione "Borsa lavoro". Per tutte le figure sono necessari il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, la conoscenza dell'inglese (almeno di livello A2), disponibilità a lavorare in team ed esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente su navi da crociera. A breve Regione e Costa Crociere presenteranno nuovi corsi di formazione gratuita - finalizzati all'assunzione - per animatori, receptionist e cuochi.

L'apertura a Milano di E-Gap Engineering, stabilimento produttivo per la produzione di sistemi di ricarica ed energy storage permetterà l'assunzione di circa 100 persone nel prossimo biennio. Per la maggior parte si tratta di ingegneri: informatici; energetici; elettronici; meccanici. La joint venture tech fra E-Gap (servizio europeo di ricarica rapida urbana, mobile e on demand) e Set Engineering&Eltec (gruppo leader in

soluzioni basate su sistemi elettronici e tecnologie all'avanguardia, specializzato nel settore delle batterie) sta già ricercando il nuovo personale.

Intellera Consulting apre una nuova sede a Salerno e avvia una campagna di reclutamento in collaborazione con l’Università degli studi di Salerno per 60 giovani talenti che lavoreranno a fianco ai suoi professionisti nell’ambito di progetti di sviluppo legati al Pnrr e nelle aree Technology e Cyber Security. Con il progetto The Nest – Abilitare la crescita investendo nei talenti, la società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica al servizio del settore pubblico e privato ha attivato la ricerca di profili per tirocini curriculari ed extracurriculari e contratti di apprendistato professionalizzante con possibilità di assunzione a tempo indeterminato tra laureati e iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo. Per i tirocini è richiesta una media ponderata di voto non inferiore a 26/30, per gli apprendistati un voto di laurea pari a 100/110. Per il percorso di tirocinio, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione e buoni pasto per ogni giorno di frequenza. Per l’apprendistato, i candidati vincitori della selezione saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di durata biennale o triennale. Per candidarsi, è necessario inviare il cv in formato europeo entro il 30 giugno al link : https://bit.ly/2022TheNest.

ShopFully, tech company italiana che occupa oltre 370 persone, di cui 200 solo in Italia, dopo aver assunto 60 persone nel 2021 e aver effettuato l’acquisizione di Tiendeo ad inizio 2022 ha ora aperte infatti 25 posizioni lavorative. Fra le figure ricercate dall’azienda per la sede di Milano, che hanno sempre accesso alla modalità di lavoro smart, spiccano:

● Digital Project Manager

● Marketing Intelligence Analyst

● Programmatic Specialist

● Campaign Specialist

● Insights Manager

● Financial Accountant

Alcune posizioni in full remote invece sono:

● Technical Project Manager DevOps Engineer - AWS

● Strategic Account Director (Colombia)

● Key Account Manager (Argentina)

● Fullstack Developer

Per candidarsi e per maggiori informazioni circa i profili ricercati è possibile consultare il sito:

https://corporate.shopfully.com/it/lavora-con-noi/;

https://ofertasempleo.tiendeo.com/jobs.

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica di aver siglato nuovi accordi per l’apertura di sette nuovi negozi dislocati in Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia. Le aperture saranno dislocate nelle seguenti località:

• Take Off: Castelfranco Veneto (TV), Este (PD), Rovigo (RO), Marcon (VE), Curtatone (MN);

• Over: San Giovanni Rotondo (FG), Palermo (PA).

Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 163 negozi, di cui 36 gestiti direttamente e 127 tramite accordi di affiliazione. Per maggiori informazioni: www.takeoffoutlet.com.



Predict, distributore per le apparecchiature ecografiche e radiologiche nonché sviluppatore di tecnologie innovative nel settore dell’healthcare, in collaborazione con il Politecnico di Bari e la Regione Puglia, apre le proprie porte a due figure in possesso di laurea magistrale in ingegneria, meccanica o informatica, o industrial design da inserire in azienda con contratto iniziale da 18 mesi. Le due figure saranno parte attiva dello sviluppo di un dispositivo innovativo per il rilevamento dei parametri vitali guidato da un robot umanoide. Chi è interessato può inoltrare la propria candidatura partecipando al bando “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” a questo link: http://www.poliba.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca entro e non oltre il 22 giugno.

Eco Bio Boutique continua la sua ascesa. Da piccola erboristeria ad azienda beauty tech di cosmesi sostenibile, con oltre 100mila clienti e più di 130mila prodotti venduti in un solo anno. Fondata nel 2017 da due giovani imprenditori romani, Simone Spizzichino e Giacomo Imperiolini, grazie al connubio innovazione digitale, sostenibilità e attenzione all’ambiente e alla cura della pelle. A oggi sono 35 i lavoratori, divisi in diversi reparti, tra cui il laboratorio, dove vengono studiati e formulati i prodotti; il reparto marketing; customer care; amministrazione e legal; magazzino e logistica. Nell’ultimo anno sono state assunte nuove figure e sono stati aggiunti nuovi collaboratori. L’ambiente di lavoro è flessibile, sia come orario, sia come contratto, per venire incontro alle necessità di ogni dipendente/collaboratore. C’è chi lavora in sede e chi preferisce lo smart working, l’importante è lavorare per obiettivi e portare sempre risultati sopra la media. In virtù della crescita costante Eco Bio Boutique è sempre alla ricerca di nuove figure, in questo momento l'azienda cerca : un junior copywriter e social media manager con un ottima conoscenza delle tecniche di comunicazione e di produzione di contenuti web, dei principali social network e passione per il mondo beauty e d un junior customer care con ottimo inglese e spagnolo parlato e scritto ed ottime doti comunicative. La sede di lavoro è Roma e gli interessati possono candidarsi inviando una mail con il proprio curriculum in allegato a job@ecobioboutique.it.