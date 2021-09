COMMENTA E CONDIVIDI













Un luogo di incontro, confronto, dialogo. Nei suoi trent’anni di storia la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative ha saputo coniugare questi tre aspetti tenendo fede alla lungimiranza dei suoi fondatori. Lo testimonia il volume che abbiamo realizzato per l’occasione ('Trentennale 1991-2021 Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative', ndr) e che traccia un affresco attraverso i protagonisti e gli eventi che ne hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo. Dall’anno del decreto rettorale di istituzione, con i suoi oltre settemila laureati, la Facoltà è cresciuta e si è rafforzata coltivando i valori fondamentali e ricalcando l’impronta dei suoi fondatori. Ancora oggi la Facoltà continua a essere luogo di incontro e di confronto grazie alla pluralità sia di attori (accademici, operatori di settore, autorità di vigilanza e istituzioni) sia di discipline diverse (aziendali, economiche, giuridiche e quantitative) che al suo interno dialogano per favorire l’ibridazione delle competenze. Un tratto di multidisciplinarietà del resto identitario del nostro Ateneo, e confermato dall’attuale offerta formativa. Tuttora riconoscibili nella nostra Facoltà i tratti distintivi originari, con declinazioni peraltro mutevoli così da cogliere le profonde trasformazioni sociali e professionali intercorse in questi trent’anni. L’operosità quotidiana intesa a creare una salda relazione di comunità per favorire la crescita umana, oltre che professionale, dei nostri studenti coltivandone i talenti. Il forte legame con il mondo lavoro per strutturare percorsi formativi altamente qualificanti, in grado di trasferire un metodo e un rigore particolarmente apprezzati nel mondo professionale. L’apertura internazionale, non limitata alle seppure importanti esperienze di scambio di studenti e docenti, bensì orientata allo sviluppo di programmi di studio congiunti, nella forma di dual degree e joint degree, con prestigiosi partner di molte parti del mondo. Confronto e dialogo capaci di generare nuove opportunità per i nostri studenti e alunni, come testimonia l’operato del comitato di indirizzo della Facoltà che, non solo consente di affinare il piano formativo dei nostri percorsi tenendo conto delle evoluzioni nel mondo del lavoro, ma soprattutto consente di attivare numerose e innovative iniziative per i nostri studenti, quali lo stage day dedicato alla Facoltà, il progetto talenti e gli innovativi corsi soft skills, digital skills e clinical lecture impartiti da qualificati professionisti. Significativi sono a riguardo anche gli accreditamenti ricevuti da enti esterni di riconosciuta reputazione a livello internazionale. Dallo stretto legame con la pluralità dei nostri interlocutori consegue la partecipazione attiva della Facoltà al dibattito della comunità finanziaria – potremmo dire il 'fare terza missione' nel settore della finanza – e della comunità scientifica promuovendo lo sviluppo di una ricerca avanzata su temi di frontiera, consapevoli della dimensione etica che ogni modello e scelta comportano. Viene, in particolare, condivisa dai docenti e dai ricercatori della Facoltà una prospettiva che non si limiti alla massimizzazione del profitto, bensì che contribuisca a promuovere l’affermazione di una finanza e un’economia basate su un’etica incentrata sulla persona - e sulla sua natura relazionale - e capaci di creare valore economico e sociale nel tempo. La raccolta di documenti, testimonianze e immagini delle persone che hanno fatto la storia di questa Facoltà non è solo un modo per ricordare con gratitudine tutti coloro che hanno reso possibile questo lungimirante progetto con coraggio, passione e impegno. È anche un’occasione per guardare alle prospettive future ben consapevoli delle nostre radici. Come nelle parole del rettore Franco Anelli «una tappa importante di un lungo percorso».

Preside Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

