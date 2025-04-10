undefined - .

Un Paese che vive ancora di rendita di una storia di conquista di diritti e di welfare ma che si siede e non alimenta ulteriore progresso civile. Questi i chiaroscuri contenuti nell’analisi del Rapporto sul BenVivere del 2025. Il Rapporto nasce da un’idea di Federcasse Bcc-Cr, è realizzato con il coordinamento scientifico di “NeXt Nuova Economia per tutti” per il Festival nazionale dell’Economia civile ed è edito Ecra.

Risultati che emergono dalla lente di due novità metodologiche della settima edizione del Rapporto sul BenVivere e la generatività dei territori incorporate nella scelta di passare dalle classifiche delle 107 province alle classi di rating di 53 aree vaste (metropolitane, diffuse e autonome). Le aree vaste rappresentano un livello di pianificazione e gestione territoriale intermedio tra i Comuni e le Regioni. L’obiettivo dell’introduzione delle classi di rating è quello di superare la narrativa del gioco a somma zero, dove c’è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, a una narrativa di gioco a somma positiva, dove tutti i territori possono ambire ad entrare nella classe di rating più elevata (la famosa tripla A). L’analisi verticale del BenVivere 2025 restituisce un quadro in cui abbiamo aree vaste in 10 microclassi di rating (da A a B), corrispondenti a 4 macro-classi (A, BBB, BB e B). La differenza fra micro-classi e macro-classi è data dall’utilizzo o meno dei segni - e +, che garantiscono un dettaglio e una granularità maggiore delle classi stesse.

Appartengono alla prima macroclasse (A), in ordine alfabetico, le aree vaste di Bolzano, Bari, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Emilia Romagna occidentale, Emilia-Romagna orientale, Toscana tirrenica e Trento. Come si può notare sono presenti sia aree vaste metropolitane, che aree vaste diffuse e autonome. I territori sono del Nord, del Centro e del Sud. Appartengono all’ultima macroclasse (B), in ordine alfabetico, le aree vaste di Calabria Centrale, Caserta, Cosenza, Messina, Reggio Calabria e Riviera Ligure. Anche in questo caso, come nella macroclasse più elevata, sono presenti diverse tipologie di aree vaste (metropolitana e diffusa), appartenenti tanto al Nord, quanto al Sud. Il restante quasi 70% delle Aree Vaste si attesta su un rating pari a BBB o a BB, cioè all’interno delle due macro-classi intermedie. Le evidenze del rapporto suggeriscono che nelle dimensioni maggiormente connesse ai “diritti” troviamo livelli migliori – indice di un welfare state che, nonostante tutto, continua a tenere e a farci stare bene, anche se non benissimo –, mentre in quelle legate all’attitudine generativa (impegno ambientale, impegno sociale e propensione all’autoimprenditorialità e alla cooperazione) le difficoltà sono maggiori. Interessante evidenziare come le dimensioni che, in termini di rating, sono a cavallo fra le due, cioè quelle del capitale umano e occupazione e dell’economia, finanza e prossimità, siano anche quelle in cui il mix fra condizioni di generatività (diritti) e generatività in atto è maggiore.

Nel Rapporto 2025 si consolida il passaggio dalla valutazione della “generatività dei territori” a quella delle “persone”. Il nuovo indicatore di Generatività in atto è costruito su un’indagine diretta condotta su un campione rappresentativo delle 53 Aree Vaste, composto da oltre 5.300 cittadini. L’indicatore di Generatività misura la capacità delle persone di contribuire al bene comune tramite scelte familiari, professionali, economiche, sociali e ambientali. La distribuzione delle classi di rating della Generatività è articolata su più livelli, ma anche in questo caso emerge una forte concentrazione nelle classi intermedie: il 64% delle Aree Vaste si colloca nella micro-classe BBB-. In particolare, alle prime due micro-classi di rating (BBB+ e BBB) appartengono le aree vaste di Bolzano, Trento, dell’Emilia Romagna Occidentale, della Toscana Tirrenica, dell’Umbria, di Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.

Nelle ultime due micro-classi di rating (BB+ e BB) troviamo invece le aree vaste della Campania Interna, del Friuli, della Sardegna Meridionale, di Caserta, Napoli, Palermo, Salerno e del Molise. Come è possibile notare, nel primo caso la prevalenza è di aree del Centro-Nord, ma è presente anche un’area del Sud. Viceversa, nel secondo caso la prevalenza è di aree del Sud, ma è presente anche un’area del Nord. Quindi, quello che emerge, è un’eterogeneità molto ridotta, dalla quale non si riscontrano differenze statisticamente significative fra Nord, Centro e Sud, né fra aree vaste diffuse e aree vaste metropolitane. Si evidenzia che la tendenza alla concentrazione nelle classi intermedie è dovuta all’andamento estremamente differente nelle cinque determinanti della generatività in atto: molto positivi i dati sull’impegno ambientale e sul dinamismo familiare e professionale; molto negativi i risultati su impegno sociale; intermedie le evidenze su voto col portafoglio e orientamento all’impatto e su spirito imprenditoriale e creatività cooperativa.

I risultati dell’analisi della relazione fra BenVivere e Generatività, condotta tramite strumenti di statistica inferenziale, restituiscono la seguente evidenza: nelle aree vaste dove le persone hanno un livello di generatività superiore alla media nazionale i livelli di BenVivere sono in misura statisticamente significativa più elevati rispetto alle aree in cui le persone hanno un livello di generatività basso (inferiore alla media nazionale). Dunque, investire in processi che consentono di aumentare la generatività delle persone significa lavorare sulla capacità delle stesse di contribuire al BenVivere del territorio che abitano. La generatività abilita il BenVivere. Tuttavia, è bene tenere in considerazione la necessità anche di avere le adeguate condizioni affinché il potenziale di generatività possa esprimersi e concretizzarsi nella forma qui esaminata della generatività, quella in atto. In questo senso non basta intervenire direttamente sulle determinanti della generatività, ma bisogna anche elaborare delle politiche che rimuovano ostacoli alla generatività e alla fioritura della vita umana.

Bisogna pertanto lavorare contemporaneamente sulle determinanti e sulle condizioni. Il costo di attivazione di un simile doppio processo non è trascurabile, perché sono anni che la cultura dello zapping politici (cambiare velocemente, quasi compulsivamente, politici, leader, riferimenti, perché nessuno ci dà la soddisfazione desiderata se non per pochi istanti, basati più su un’illusione e una promessa, che su un senso e una direzione) ha anestetizzato tanto la capacità dei cittadini, quanto quella delle istituzioni. È necessario avere il coraggio di muoversi come comunità e non come singoli e per farlo bisogna ridare forza e protagonismo ai corpi intermedi.