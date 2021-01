Estrazione finale da parte della Sogin del monolite contenente rifiuti radioattivi a Rotondella (Matera) - Ansa

Sono 67 le aree del territorio italiano dove si potrebbe realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, attesa da molti anni, è stata pubblicata questa mattina dalla società pubblica Sogin dopo il via libera dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.

​Aree idonee e "aree verdi"



Delle 67 aree individuate dalla Sogin (l’elenco è a questo link), 22 sono nel Lazio, 14 in Sardegna, 11 in Basilicata, 4 al confine tra Basilicata e Puglia, 1 in Puglia, 8 in Piemonte, 4 in Sicilia, 2 in Toscana.

La Sogin ha anche aggiunto una lista più ristretta di 23 luoghi come “aree verdi”, cioè i posti più favorevoli per realizzare il Deposito dei rifiuti radioattivi: 8 in Piemonte tra le province di Torino e Alessandria (i territori comunali sono quelli di di Caluso, Mazzè, Rondissone, Carmagnola, Alessandria, Quargento, Bosco Marengo); 2 in Toscana tra Siena e Grosseto (che comprendono territori comunali di Pienza, Campagnatico), 7 nel Lazio in provincia di Viterbo (comuni di Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia, Vignanello, Corchiano) e 6 in Basilicata-Puglia tra Matera e Bari (nei territori dei comuni di Altamura, Matera, Laterza e Gravina di Puglia).





​I prossimi passi



Con la pubblicazione della mappa si aprono due mesi di consultazioni: il governo e Sogin si confronteranno con gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, i sindacati, le università e gli enti di ricerca per poi arrivare, nei quattro mesi successivi, al seminario nazionale in cui si dovrebbe definire dove realizzare il deposito e l’annesso Parco tecnologico.

I territori considerati idonei possono farsi avanti con manifestazioni di interesse per ospitare il Deposito che ha annesso un Parco Tecnologico e quindi porta con sé posti di lavoro e attività di ricerca. In assenza di manifestazioni di intreresse, Sogin avvierà trattative con le singole Regioni. Se non dovessero bastare, sarà avviato un "tavolo interistituzionale" per arrivare a una scelta.

Starà comunque al ministero dello Sviluppo economico, come previsto dal decreto legislativo 31/2010, decidere dove costruire il Deposito, anche in assenza di un'intesa con gli enti locali.

Come sarà fatto il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi



Deposito e parco tecnologico saranno costruiti su un’area di 150 ettari (110 dedicati al deposito e 40 al Parco). Serviranno 4 anni per costruire il Deposito. Sogin spiega che il deposito avrà una struttura a matrioska: all’interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato (le celle), saranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale (i moduli), che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati.

Bisogna trovare posto a circa 95mila metri cubi di rifiuti radioattivi: 78mila metri cubi di rifiuti a intensità bassa o molto bassa (cessano di essere radioattivi dopo tre secoli) prodotti dall'esercizio e lo smantellamento delle centrali nucleari italiane (circa il 60% dei rifiuti) e per l'altro 40% dagli impianti nucleari attivi per la ricerca, dall'attività medica e industriale. I 17mila metri cubi di rifiuti a media ed alta radioattività saranno stoccati nel Complesso Stoccaggio Alta attività (CSA) del Deposito.