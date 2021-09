COMMENTA E CONDIVIDI













Milano AutoClassica si conferma più che mai l’imperdibile occasione di incontro per tutti gli amanti dell’automobilismo classico e sportivo che si danno appuntamento al quartiere fieristico di Milano (Rho) per ammirare modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo, accanto a super car moderne che garantiscono performance, piacere di guida e, sempre più, una grande attenzione alla mobilità sostenibile. Molto prestigiosa la lista dei brand che hanno accolto l’invito a partecipare all’undicesima edizione, che si apre venerdì 1 ottobre, nel cuore della vetrina più elegante del settore: Alpine cars, Bentley, BMW Club Italia, Caterham, McLaren, Morgan, Musei Ferrari e Porsche Classic Partner Milano Est. Il Salone resterà aperto da venerdì 1 fino a domenica 3 Ottobre (orario: 9.30-19) con biglietto d'ingresso a 20 euro se acquistato online e 25 euro alla cassa.

Bentley Milano presenta in un “total black body paint” due anteprime nazionali che catalizzeranno l’attenzione del pubblico di appassionati, la Bentayga Hybrid e la Continental GT Speed, disponibili sin da ora presso le concessionarie di Bentley di Milano e Padova del Gruppo Fassina. Elegante, confortevole ed esclusiva, come solo la Bentayga sa esserlo nel segmento dei SUV di lusso ed oggi con la nuova versione Plug-In Hybrid, la vettura offre una scelta di nuove tecnologie e servizi per un’auto connessa, posizionando la nuova Hybrid come la Bentayga tecnicamente più avanzata ad oggi ed enfatizzando l’esperienza di guida a bordo, soprattutto in modalità elettrica al 100% con una autonomia di circa 40 Km che permette 0 emissioni nella guida in città ed un tempo di ricarica con voltaggio domestico per una piena autonomia di poco superiore alle 7 ore. La nuova Bentley Continental GT Speed invece rappresenta l'apice del gran turismo ad alte prestazioni: è l’ espressione più potente dei valori di Continental GT, emozionante e prestazionale, con i dettagli Speed creati per esaltare il rapporto con la propria vettura, offrendo ai proprietari un nuovo modo di essere “Speed”. Equipaggiata con una versione potenziata del rinomato propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, eroga oggi 650 CV – con un incremento del 4% pari a 24 CV rispetto all'attuale modello W12 - pur mantenendo uno straordinario valore di coppia di 900 Nm. Con una maneggevolezza eccezionale, che si traduce in una velocità massima di 335 km/h e un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

McLaren, costruttore di vetture di lusso ad alte prestazioni, compie dieci anni di storia, e la casa di Woking è presente con due modelli, la McLaren 600LT Coupè e la McLaren GT, che raccontano una parte di questi primi dieci anni. La 600LT Coupè, modello che fa parte della gamma denominata Sport Series, che però nel dicembre 2020 ha terminato la sua produzione con la consegna delle ultime 620R, incarna la filosofia McLaren di produrre supersportive leggere che offrono prestazioni estreme e sono eccezionalmente gratificanti da guidare. Questo modello ha le caratteristiche che sono alla base di ogni LT: design estremo, coinvolgimento del guidatore, dinamica focalizzata per la pista, peso ridotto al minimo, aerodinamica ottimizzata, maggiore potenza e serie limitata. Invece la McLaren GT con il profondo bagagliaio anteriore e il capiente vano per i bagagli che si trova sotto al portello in vetro posteriore apribile, rende questa supercar appartenente al mondo delle Gran Turismo, non solo è il modello McLaren più spazioso, ma si posiziona tra le vetture a due posti con motore centrale posteriore più flessibili e funzionali mai prodotte. La McLaren GT unisce i classici stilemi delle vetture gran turismo che sono: eleganza, comfort con il design inconfondibile, ed in più il dinamismo ed il coinvolgimento del guidatore che troviamo in tutte le supercar McLaren.



I due marchi inglesi Morgan e Caterham approdano a Milano AutoClassica, allo stand di Romeo Ferraris , importatore e rivenditore dei due brand nonchè Factory altamente operativa che dal 1959 affianca l’attività di officina autorizzata di brand iconici all’attività di restauro di auto d’epoca, con particolare expertise per i modelli inglesi, senza dimenticare la preparazione di auto legata all’ attività nel mondo delle Corse, a livello internazionale. In esposizione una Morgan Radical SR8, la vettura sportiva da competizione prodotta dal costruttore britannico Radical Sportscars di cui è stata costruita in piccola serie anche in versione omologata per la circolazione stradale; una Morgan Roadster 3.7, una Morgan Plus Six e una straordinaria Morgan Plus Four in un particolare colore azzurro, che omaggia la storia di Morgan e la sua capacità di gareggiare su tutti i tipi di terreno: auto resistenti, che la tradizione del marchio produce dal 1911, in grado di gareggiare e vincere ogni gara di trial. Completa l’esposizione una Catherham Seven 485 R .

Porsche Classic Partner Milano Est presenzierà con una selezione di modelli che rappresentano tutto il meglio della sua storia a partire da una Porsche 356 A Coupé del 1958, forse la versione più matura della dinastia Porsche: veloce, potente, comoda, ben costruita e facile da guidare. Nei 15 anni di produzione della 356, nelle fabbriche di Stoccarda sono state allestite poco più di 5.000 esemplari l’anno. Solo nel ’64 vennero raggiunti i 10 mila esemplari prodotti dalla Porsche, durante proprio il momento di massimo successo della 356C. Della Porsche 911 Targa coupè , una delle vetture più iconiche del brand, viene esposto sia un telaio risalente al 1967, verniciato ed in fase di restauro che una vettura, datata 1973.

Per quanto concerne il mercato del nuovo, a Milano AutoClassica si potrà ammirare anche la Taycan in versione Cross Turismo, il primo modello Porsche a trazione totalmente elettrica dotato di due motori, uno su ciascun asse, e di una batteria che assicura un’autonomia di percorrenza di oltre 400 km. La Porsche Taycan è attualmente disponibile in tre versioni: 4S da 530 CV e 640 Nm (che diventano 571 CV e 650 Nm con la batteria opzionale Performance Plus), Turbo da 680 CV e 850 Nm di coppia e Turbo S da 671 CV e 1050 Nm di coppia: tutte e tre le versioni assicurano un grande piacere di guida.