Ottant'anni di storia, una tradizione radicata e una gamma iconica. Ma la mobilità cambia, e anche Jeep che del fuoristrada ha fatto la sua ragione di vita si mette nell'unica carreggiata giusta per rispondere ai tempi che cambiano, quella dell'elettrificazione. Prima Renegade, poi Compass, ora Wrangler che adotta la sigla 4xe e si converte all'ibrido Plug-In unendo il meglio della trazione 4x4 alla ricarica con la spina.

Antonella Bruno, responsabile del marchio per l'Europa, Maria Grazia Lisbona, capo del Global Propulsion Chief Engineers e Fabio Carli, Senior Brand Manager Jeep Wrangler, oggi hanno svelato tutti i segreti di questo Suv che rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio ed è un ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma Jeep. Contraddistinta da dettagli esterni “Electric Blue”, la nuova Wrangler 4xe accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia di 637 Nm. Inoltre, vanta la trazione 4x4, e in modalità 100% elettrica un’autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni, quanto basta per l’uso quotidiano in città. I tempi per la ricarica completa della batteria sono pari a meno di 3 ore con la possibilità di programmarla, e grazie alla funzione di massima rigenerazione Max Regen, di aumentare la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento.

La Wrangler 4xe plug-in hybrid è dotata di due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2.0 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. In più, la disponibilità istantanea di coppia e le migliori prestazioni garantite dalla combinazione tra le propulsioni, turbo benzina ed elettrica, la rendono ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Ed è proprio qui che, grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni off-road di riferimento in totale sicurezza e il piacere di ascoltare il “suono” della natura con consumi pari a circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida ed emissioni di CO2 ridotte di circa il 70% rispetto alla versione a benzina.

La gamma della nuova Wrangler 4xe Plug-in hybrid si declina in tre livelli di allestimento – Sahara 4xe, Rubicon 4xe e, solo per quest’anno, nell’esclusiva edizione celebrativa "80° Anniversario" 4xe, due sistemi di trazione e cerchi in lega specifici da 17” e da 18”. Inoltre, in linea con l’attitudine alla personalizzazione che da sempre contraddistingue la Wrangler, sono dieci le livree disponibili per gli esterni. Tutte le soluzioni cromatiche possono essere abbinate alle numerose configurazioni – soft top, hard top, power soft top e dual top – per una guida open air impareggiabile, in pieno stile Wrangler.

La dotazione di serie comprende il sistema UconnectTM NAV da 8,4” con touchscreen, una connettività completa grazie all'integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto e alla presenza dei Uconnect Services (con cui sarà possibile monitorare i parametri della propria Wrangler 4xe tramite l'app My Uconnect), il nuovo display TFT da 7 pollici specifico delle versioni 4xe con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalità elettrica e ibrida), e l’impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Wrangler 4xe prevede i più avanzati sistemi ADAS disponibili. La dotazione di serie prevede Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter 'N Go™. A richiesta sono disponibili Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon).

La nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile nelle concessionarie Jeep europee dal mese di giugno; il suo arrivo è stato anticipato dalla serie di lancio First Edition, che ha consentito a circa 2000 clienti europei di manifestare il proprio interesse attraverso il sito di pre-booking dedicato. Scegliendo la Wrangler 4xe, inoltre, si potrà accedere ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente che prevede un’ampia gamma di servizi e vantaggi, tra cui due anni di manutenzione ordinaria, assistenza stradale, servizio clienti dedicato, e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del brand. Infine, grazie alle molteplici offerte di Leasys e FCA Bank, i clienti potranno decidere se acquistare la nuova Jeep Wrangler 4xe tramite noleggio o finanziamento.









• La nuova Jeep® Wrangler 4xe unisce il meglio del 4x4 e il meglio dell’elettrico e rafforza il suo ruolo iconico all’interno della gamma.

• Più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre, la nuova Jeep Wrangler 4xe è perfetta sia nell’uso quotidiano in città che sui tracciati off-road.

• La nuova Jeep Wrangler 4xe offre un sistema di propulsione ibrido plug-in che consente l’opzione di guida in modalità full-electric a zero emissioni e un’autonomia che può superare i 50 km nel ciclo urbano.

• Grazie alla tecnologia 4xe può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, con 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm garantisce nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza pur conservando intatte le proprie capacità ‘Trail Rated’.

• Significativo miglioramento delle prestazioni su strada con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

• Ricaricare la nuova Jeep Wrangler 4xe è semplice e intuitivo: meno di 3 ore per la ricarica completa della batteria.

• Tecnologicamente avanzata grazie al sistema UconnectTM NAV con touchscreen da 8,4 pollici e sistemi di sicurezza ADAS di ultima generazione.

• Negli allestimenti Sahara, Rubicon e 80° anniversario, la nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile nelle concessionarie Jeep dei principali Paesi europei nel mese di giugno e sarà accessibile tramite innovative soluzioni di noleggio Leasys e finanziamento FCA Bank per soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti.



Nessuna vetta è irraggiungibile, nessun limite è insuperabile. È questa, in estrema sintesi, la peculiarità di un modello Jeep® che consente di superare qualsiasi ostacolo grazie a soluzioni tecnologiche di riferimento. Ed è proprio qui che risiede la vera forza di un marchio forgiato da 80 anni di successi, intuizioni e innovazioni che hanno reso la sua gamma di SUV la più premiata di sempre. E ora l’evoluzione tecnica di Jeep prosegue con i modelli 4xe, prima Renegade e Compass e adesso la Wrangler, con cui vuole esplorare i nuovi “territori” della mobilità del futuro.

Alfiere del nuovo corso di Jeep non poteva che essere la nuova Wrangler 4xe plug-in hybrid, la versione elettrificata dell’icona Jeep con la maggior capability mai commercializzata in Europa oltre che la più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre.



E se nel 1941 la leggendaria Willys MA/MB portava nel mondo il concetto di trazione 4x4 e l’idea che qualunque terreno può essere affrontato con il mezzo giusto, la Wrangler ha raccolto il suo testimone e

dalla nascita accompagna la storia del brand, incarnandone e facendone evolvere i valori –

prima fra tutti la libertà. Nel 2021, la nuova Wrangler 4xe rafforza ulteriormente il concetto di libertà permettendo ai clienti di andare veramente ovunque, anche in centro città. Erede naturale della prima Jeep, la Wrangler 4xe mette insieme il meglio del 4x4 e il meglio dell’elettrico, per rafforzare il suo ruolo iconico all'interno della gamma e rappresentare un altro passo nel percorso del brand verso un futuro consapevole e sostenibile. Dimostrando come l’offroad può essere eco-friendly, l’emozione può essere efficiente, la guida elettrica può essere divertente.

.



A questo LINK è possibile rivedere la conferenza stampa.



