Dopo tre edizioni digitali, torna in presenza Iolavoro, l’evento annuale organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, dedicato al mondo del lavoro per persone in cerca di occupazione, aziende, scuole, Agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti. Per l’occasione, la job fair promossa da Regione Piemonte, assessorato all’istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, e realizzato con il sostegno del Fondo sociale europeo propone una doppia edizione, a Biella e Torino. L’appuntamento di Biella è inserito nella cornice di “Wooooow! Io e il mio futuro”, salone dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani. Organizzato con il Centro per l’impiego di Biella, in collaborazione con Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, si terrà il 25 novembre, nella sede di Città Studi, dalle 10 alle 18. Seguirà l’evento di Torino, dal titolo “C’è posto per te”, nella sede di Lingotto Fiere il 30 novembre e 1 dicembre, dalle 10 alle 18. Le aziende possono registrarsi sul sito www.iolavoro.org per pubblicare annunci, incontrare candidati, usufruire di un sistema di smart matching per l’incontro tra domanda e offerta. La partecipazione è gratuita. Tornano anche i Campionati dei mestieri e le attività di orientamento targate WorldSkills Piemonte. Saranno presenti all’evento torinese, il 30 novembre e 1 dicembre a Lingotto Fiere. Per la prima volta i Campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte ospiteranno aree dedicate alla scoperta dei mestieri nelle 15 skill in gara: acconciatura, costruzioni in mattoni, cucina, estetica, falegnameria, fresatura Cnc, grafica multimediale, hotel reception, pasticceria, progettazione meccanica Cad, riparazione di autovetture, sartoria, servizi di sala e bar, sistemi robotici integrati, tecnico di laboratorio chimico. Le scuole che desiderano prenotare l’ingresso all’evento per una o più classi, possono compilare il form specifico sul sito www.worldskillspiemonte.it: selezionando "Tour dei mestieri", i volontari WorldSkills Piemonte guideranno le classi in visita attraverso i laboratori “Try-a-Skill”. Ragazze e ragazzi potranno “toccare con mano” le professioni tecniche, artigianali e dei servizi. Le persone in cerca di lavoro potranno iscriversi sempre sul sito www.iolavoro.org.

Nasce Convivier, piattaforma del settore Ospitalità

Offrire per la prima volta in Italia uno strumento di formazione avanzata, in modalità online per figure fondamentali nel settore dell’ospitalità: dagli imprenditori, ai camerieri, ai restaurant manager. Nata per migliorarne la professionalità, con effetti immediati sulle performance aziendali e sulla soddisfazione dei clienti. È questo l’obiettivo di Convivier, la piattaforma di apprendimento, nata anche grazie al contributo di grandi esperti dell’ospitalità e rivolta a un’utenza più ampia possibile, che ha la possibilità di accedere ai contenuti formativi 24 ore al giorno. All’interno della piattaforma è possibile trovare corsi gratuiti volti all’apprendimento di competenze essenziali, fondamentali e necessarie per chi lavora nel mondo dell’ospitalità con la possibilità di fare corsi di approfondimento sulle varie tematiche. Non è pensata per insegnare il “mestiere” (istruire il cameriere a portare i piatti), bensì il suo intento è quello di trasformare il cameriere o chi si occupa di ospitalità, in risorse di grande valore per l’azienda. In che modo? Sviluppando delle capacità di comunicazione che permettano ai clienti di fare la migliore esperienza. Inoltre vuole offrire maggiore visibilità e valore a figure del ramo dell’ospitalità, spesso trascurate dal punto di vista della formazione ma che hanno un elevato impatto sulle performance del settore, vista anche la carenza di personale che la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), quantifica in circa 40mila unità. Tutti i corsi frequentabili tramite la piattaforma sono dotati di video on line. Sono state create delle playlist di formazione su misura da inviare automaticamente ai neofiti che necessitano di formazione per uno specifico ruolo: dai camerieri, ai restaurant manager, ai titolari di imprese nell’ospitalità. Al termine del corso i partecipanti riceveranno una certificazione per i moduli completati. Convivier è stata creata in partnership con AcademyQue.com, la prima Business School totalmente digitale, dalla quale nasce come soluzione verticale per l’ospitalità e dalla quale eredita la piattaforma tecnologica e la metodologia blended, ovvero un approccio di eLearning che abbina i metodi tradizionali in aula con la formazione online, in modo che questi due approcci si completino a vicenda.

Galdus e Humanform propongono personale qualificato alle aziende

Nasce un modello di collaborazione tra l’ente di formazione lombardo Galdus e Humanform – società del Gruppo Sgb Humangest che offre servizi a candidati e aziende nell’ambito della formazione. La partnership rappresenta un caso concreto di sinergia tra pubblico e privato, trattandosi di due enti accreditati al lavoro e alla formazione presso Regione Lombardia che mettono a fattor comune le rispettive competenze per rispondere in maniera rapida ed efficace alle odierne necessità del mondo del lavoro. Si tratta di un accordo triennale per affrontare il problema della individuazione da parte delle imprese di personale qualificato. Questa collaborazione agirà positivamente sul comune obiettivo di fornire una veloce risposta alle esigenze delle aziende sviluppando percorsi di formazione ad hoc. Attraverso un attento monitoraggio dell’andamento del mercato, Galdus e Humanform punteranno anche a supportare le aziende ad analizzare e prevedere i bisogni, facendo così in modo di facilitare e accelerare il processo di reclutamento di personale, e offrendo alle persone in cerca di lavoro un percorso di formazione definito che porta a un reale collocamento. Nei prossimi mesi è prevista l’erogazione di 37 percorsi formativi per un totale di oltre 3.700 ore che andranno ad accompagnare all’inserimento lavorativo quasi 500 persone. Al termine dei percorsi di durata variabile, il personale formato sarà inserito all’interno di un’impresa con un contratto di somministrazione a cura di Humanform o attraverso altre forme.

Competenze "verdi", imprese e scuole si alleano

Stage di reciprocità per l'alleanza scuola-impresa. Al via da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, un laboratorio di co-progettazione sul tema della mobilità elettrica per migliorare lo sviluppo di competenze negli studenti. L’attività si svolgerà in sette incontri di tre ore ciascuno finalizzati a favorire la conoscenza reciproca tra scuola e impresa e la progettazione comune di percorsi triennali per le competenze trasversali e l’orientamento efficaci e più condivisi fra referenti aziendali e scolastici, da sperimentare con gli studenti su un aspetto di interesse comune nell’ambito della mobilità elettrica. Informazioni e adesioni entro il 21 novembre al link. La proposta formativa intende consentire ai partecipanti di capire e confrontare le realtà organizzative della scuola e dell’impresa, per trovare punti di convergenza e impegno comune a favore dello sviluppo di competenze nei giovani, con un effetto ricaduta per le imprese nella ricerca di professionalità oggi poco presenti nel mercato del lavoro e sulla proposta didattica della scuola, nonché sull’efficacia della sua azione di orientamento. Ogni scuola secondaria di secondo grado sarà abbinata ad una impresa, in base all’indirizzo di studi dell’istituto, secondo il criterio di interesse per il profilo formativo degli studenti, del settore di intervento e della vicinanza territoriale. L’esperienza sarà guidata da un esperto metodologo che, in un’ottica di reale reciprocità, faciliterà il confronto strutturato, direttamente sul campo, consentendo a docenti e aziende di fare uno “stage” di scambio nelle rispettive realtà, per meglio comprenderle e trovare progettualità e soluzioni condivise. Il progetto si articola in diverse fasi e prevede l’alternarsi di momenti formativi comuni, attività di presentazione organizzativa e “stage” in azienda e a scuola, attività di laboratorio progettuale e confronto fra partecipanti, con un momento conclusivo di condivisione dei risultati.

Si cercano installatori di pannelli solari

Sempre più pannelli solari installati sui tetti delle case italiane: corre veloce la crescita del fotovoltaico, che già a luglio ha toccato i 1.012 megawatt superando il livello di 936 raggiunto in tutto il 2021. Maggiore efficienza energetica e sensibilità all'ambiente hanno spinto i consumatori domestici verso la rivoluzione solare, incentivati anche dall’Ecobonus. L’alta concentrazione di richieste, tuttavia, ha creato una lista d’attesa legata non solo alla mancanza di pannelli, ma anche alla carenza di personale in grado di eseguire le installazioni. Un fattore che sta riscontrando anche Otovo, marketplace europeo dedicato alla vendita di pannelli fotovoltaici in ambito residenziale, che si avvale di una rete di installatori locali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per essere un installatore autorizzato è necessario avere più di 18 anni, padroneggiare le conoscenze teoriche e pratiche del mondo dell’elettricità e superare l’esame di certificazione. Sono molte le aziende che offrono corsi per coloro che sono interessati a certificarsi come installatori, percorso che risulta più semplice per un elettricista o per chi possiede già competenze tecniche, poiché la legge prevede che un elettricista sia già abilitato per allacciare l’impianto fotovoltaico alla rete. Nel corso di formazione che l’installatore dovrà frequentare verranno affrontate diverse tematiche, tra cui il concetto di tecnologia fotovoltaica, come produrre e utilizzare l’energia solare, i metodi di installazione di un impianto, la normativa vigente in materia, come effettuare i preventivi e il sopralluogo presso il cliente (quando necessario), la progettazione e il processo di montaggio dell’impianto, oltre ai e i concetti base e la spiegazione dei singoli elementi che costituiscono un impianto fotovoltaico. Al termine del corso, per poter esercitare la professione, sarà necessario sostenere un esame di abilitazione.