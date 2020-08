COMMENTA E CONDIVIDI











Intesa Sanpaolo nuovo partner bancario della squadra di calcio dell'Atalanta. La notizia è stata data dallo stesso gruppo che ha appena rilevato l'Istituto locale, UBI Banca. L'Atalanta è l'unica squadra del nostro Paese rimasta in Champions League e la mossa di Intesa arriva poche ore prima dei quarti di finale, in programma mercoledì, contro il Paris St. Germain. Intesa aveva superato nei giorni scorsi la forte opposizione del management di UBI e degli azionisti locali per assicurarsi il controllo del competitors con sede a Bergamo arrivando ad un accordo che la trasformerà nell'ottava banca più grande dell'euro zona a livello di patrimonio. Intesa peraltro cofinanzia, con un investimento di 40 milioni di euro il rinnovo, con l'adeguamento alle norme Uefa, dello storico stadio di Bergamo, necessario per la partecipazione alle coppe europee. L'Atalanta è di proprietà della famiglia Percassi, potente dinastia imprenditoriale bergamasca che aveva gettato il suo peso sull'offerta di Intesa. L'azionariato di UBI era composto da decine di imprenditori locali, che inizialmente si erano opposti all'offerta di Intesa, costringendola a migliorare sensibilmente le proprie condizioni.