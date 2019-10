COMMENTA E CONDIVIDI











Le province di Genova, Bari e Brescia sono quelle che nel 2018 hanno registrato il maggior aumento di decessi legati a incidenti stradali, rispettivamente +37, +24 e +22. In quelle di Modena e Foggia, al contrario, si sono registrati i decrementi maggiori d'Italia, entrambe con 18 vittime in meno. L'indice di mortalità più elevato è stato registrato nel Sud della Sardegna, a Vibo Valentia, Vercelli, Benevento e Catanzaro mentre quello più basso si rileva a Milano, Monza, Rimini e Ascoli-Piceno. Questi in sintesi i dati relativi alle vittime della strada 2018, diffusi con una nota da Aci, in cui viene sottolineato come gli obiettivi europei 2020 in tal senso, di una riduzione cioè del 50% dei morti rispetto al dato del 2010, siano stati raggiunti lo scorso anno solo in sei aree amministrative: Agrigento (-78%), Barletta-Andria-Trani (-66%), L'Aquila (-52%), Campobasso (-52%), Taranto (-51%) e Terni (-50%). Nel complesso, in tutto il Paese, sempre rispetto al 2010, il numero dei decessi per incidente stradale è diminuito, in media, solo del 19%.