Il Morelo Grand Empire - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Quello del camper, del caravan e del van è un mondo in continua evoluzione e crescita. Il boom di questo tipo di turismo “open air” è concreto e tangibile: lo dicono le statistiche, gli operatori economici, le piattaforme online e i comuni italiani, che stanno investendo sempre più nelle aree di sosta camper. E’ stato calcolato che ci sono 20 milioni di turisti itineranti in Europa, un parco circolante di oltre 6 milioni di veicoli aumentato del 25% negli ultimi 5 anni, per una spesa giornaliera di circa 200 euro al giorno, e un utilizzo medio di 79 giorni all’anno del mezzo: i camperisti e caravanisti arrivano ovunque, in qualunque stagione, amano il territorio e privilegiano la filiera agricola locale.

Per questo il Salone del Camper di Parma, che sarà inaugurato a Fiere Parma sabato 13 settembre alle ore 11 in Sala Barilla (pad.1), rappresenta con autorevolezza e continuità l’intero mondo del turismo open air, perché riunisce i più importanti produttori mondiali di veicoli ricreazionali e gli appassionati del nuovo “viaggio nomade”. Nuovo perché caratterizzato dal desiderio di libertà, passione per la natura, scoperta, sport e socialità. Ma anche dalla scelta di comodità, design, tecnologia e servizi. Saranno esposti più di 600 mezzi ricreazionali da 300 espositori, e sono attesi circa 100mila visitatori.



