COMMENTA E CONDIVIDI











Dal 15 novembre (e fino al 15 aprile) nei tratti stradali in cui è previsto, scatta l'obbligo di montare pneumatici invernali/quattro stagioni o, in alternativa, di avere a bordo catene da neve omologate per le gomme dell'auto che si sta guidando. Ma gli italiani rispettano questa regola? Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione patentata italiana, nell'ultimo anno 1,2 milioni di automobilisti hanno guidato senza dotarsi dei dispositivi prescritti dalla legge. Per quale motivo lo hanno fatto, o meglio non lo hanno fatto? 471 mila automobilisti (pari all'8% di chi ha viaggiato senza le opportune misure di sicurezza per i pneumatici) ha ammesso di essersene semplicemente dimenticato; curioso notare come, in questo caso, il campione maschile sia più “smemorato” di quello femminile visto che tra gli uomini la percentuale sale all'11%, contro il 5% delle donne. Lascia perplessi invece, che 397 mila persone (il 7%) abbiano dichiarato di non aver fatto nulla perché “non potevano permettersi di acquistare gomme invernali/quattro stagioni o catene da neve”. Il dato che però più di tutti preoccupa è quello relativo ai 347 mila automobilisti (il 6%) che nell'ultimo anno, pur consapevoli dell'obbligo e anche in presenza degli appositi segnali stradali, hanno preferito non fare nulla in quanto “ritenevano di poca utilità l'uso di questi dispositivi di sicurezza”.

La scarsa conoscenza della materia è comunque preoccupante. Una parte consistente di chi ha partecipato all'indagine ritiene erroneamente che durante questa stagione le gomme invernali siano obbligatorie ovunque (42%), ignora che il periodo di prescrizione riguarda anche parte della primavera (25%) o pensa che siano obbligatorie solo quando si viaggia in montagna (16%). Vi è addirittura un 5% che crede che questi dispositivi siano obbligatori tutto l'anno; convinzione errata quando si parla di gomme invernali che, al contrario, vanno nuovamente sostituite con pneumatici estivi dopo il 15 aprile.

«Oltre agli evidenti rischi - spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it - in termini di sicurezza e alle possibili sanzioni amministrative, circolare in auto su strade che prevedono l'obbligo di catene da neve, gomme invernali o quattro stagioni senza esserne dotati, comporta dei rischi anche dal punto di vista assicurativo. In caso di incidente, qualora il sinistro fosse stato causato o aggravato proprio dall'assenza della strumentazione obbligatoria, la compagnia potrebbe applicare sull'assicurato il diritto di rivalsa e chiedere un rimborso delle somme pagate ai terzi danneggiati».

Va precisato che l'obbligo di montare pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve nel periodo indicato dalla legge vale solo per quelle strade dove l'ente proprietario del tratto ha prescritto, tramite apposita ordinanza e segnaletica, tale obbligo. Più in generale, la platea di automobilisti potenzialmente a rischio multa quest'anno potrebbe essere addirittura più ampia. Alla domanda “come ti comporti prima di partire per un viaggio in auto al di fuori della tua città?”, sebbene 1 rispondente su 2 abbia dichiarato di verificare preventivamente la presenza di ordinanze che impongono l'uso di gomme invernali o catene a bordo, sono ancora molti, più di 1,7 milioni, gli automobilisti che comunque si mettono tranquillamente al volante senza essere in regola con la norma. Evidentemente nessuno di loro è turbato né dai rischi di sicurezza né dall'entità delle pesanti sanzioni cui va incontro dato che la multa va da 85 a 338 euro.