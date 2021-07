Lo stabilimento di Gkn Driveline in provincia di Bolzano - Ansa

La chiusura dello stabilimento, e il conseguente licenziamento di 422 persone, comunicata tramite posta elettronica in una giornata in cui tutti i dipendenti erano stati messi in permesso retribuito collettivo. La Gkn Driveline di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, multinazionale che produce componenti per l’automotive, ha lasciato senza parole lavoratori, sindacalisti e istituzioni locali. Un centinaio di operai, appena appresa la notizia, sono entrati dentro la fabbrica e si sono riuniti in assemblea permanente. Lo stabilimento sorge su un’area di 80mila metri quadri nella zona industriale di Capalle. Fu inaugurato nel 1996 e occupava allora circa 700 dipendenti: costruito da Fiat Auto per la produzione di componenti automobilistici, in particolare semiassi e giunti omocinetici, fu ceduto qualche anno dopo a Gkn. Dal 2018 l’azienda, che ha anche un altro stabilimento in provincia di Bolzano, è di proprietà di un fondo americano.



«È un’altra ferita dolorosissima inferta a questo territorio, per quello che significa in termini occupazionali e per le modalità con cui è stata comunicata, che dimostrano anche in questo caso una totale mancanza di rispetto per i lavoratori, offesi nella loro dignità di persone perché trattati come oggetti – spiega il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi –. È sempre ingiusto licenziare, ma è assolutamente indegno che lo si faccia con queste modalità».Per la Fiom-Cgil sembra la scena di un film già visto con i casi della Electrolux di Scandicci e della Bekaert di Figline Valdarno. «Una scelta criminale di una multinazionale che conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che i datori di lavoro vogliono che il costo di questa crisi ricada sulle persone che per vivere devono lavorare – sottolineano Michele De Palma, segretario nazionale e Daniel Calosi, segretario generale di Firenze e Prato –. Un comportamento intollerabile, anche alla luce dell’Avviso comune firmato dalle parti sociali e dal governo lo scorso 29 giugno e dei meccanismi di gestione delle crisi previsti dalla legge e dal contratto nazionale». Dai sindacati arriva un appello per la convocazione di un tavolo al ministero dello Sviluppo economico, con il coinvolgimento della Regione Toscana e delle istituzioni locali. Neanche la Confindustria locale era stata avvisata. «Chiediamo all’azienda il ritiro immediato della procedura di licenziamento e l’attivazione degli ammortizzatori sociali». Secondo voci circolate ieri l’azienda starebbe pensando di delocalizzare la produzione di Firenze nonostante gli importanti investimenti in macchinari e automatizzazione avviati negli anni scorsi.



Indignazione e pieno sostegno alla mobilitazione dei lavoratori dalle istituzioni locali. Il sindaco di Campi Bisenzio via Facebook invita tutti i suoi concittadini ad unirsi alla protesta «A 12 giorni dallo sblocco dei licenziamenti, un atto di una violenza simile deve preoccuparci tutti – spiega Emiliano Fossi –. Questa vicenda non può passare in silenzio». Il sindaco di Firenze Dario Nardella chiede «chiarimenti immediati da parte della proprietà dell’azienda. Non esiste, questo è uno scandalo nazionale. Non si chiudono gli stabilimenti con i lanci d’agenzia. Non si mandano a casa 422 lavoratori da un giorno all’altro».