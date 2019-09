La sede di Detroit di General Motors (Ansa)

Quasi 50.000 lavoratori del gigante automobilistico Usa dell'auto General Motors (49mila per la precisione) sono in sciopero oggi, per la prima volta dal 2007, dopo la rottura delle relazioni tra azienda e sindacati. I lavoratori Gm hanno chiuso 33 stabilimenti produttivi e 22 magazzini per la distribuzione dei pezzi di ricambio in 9 stati degli Stati Uniti. Non è chiaro per quanto tempo durerà la sciopero. Il sindacato afferma che Gm non ha risposto in maniera decisa alle sue richieste, mentre l'azienda dichiara di aver fatto offerte sostanziali, tra cui salari più alti e nuovi investimenti in fabbrica.



Terry Dittes, vicepresidente della UAW, l'United Automobile Workers Union ha annunciato ieri pomeriggio l'avvio della mobilitazione, la prima nazionale dopo oltre dieci anni, se non fosse stato raggiunto entro la mezzanotte un accordo. Nonostante i negoziati fossero iniziati lo scorso luglio, quando il sindacato ha incontrato la leadership di General Motors per rinnovareil contratto, in vigore dal 2015 e scaduto lo scorso sabato, le divisioni sono apparse ancora nette. "Noi abbiamo difeso General Motors quando avevano bisogno di noi", ha dichiarato Dittes, ribadendo l'impegno a garantire salari equi, assistenza sanitaria e maggiore sicurezza sullavoro. Dittes ha poi sottolineato come il sindacato sia "unito e solidale con i nostri membri, le loro famiglie e le comunità dove lavoriamo e viviamo". Da parte sua, General Motors con un comunicato ha affermato di aver offerto la creazione di oltre 5400 nuovi posti di lavoro, aggiungendo oltre 7 miliardi di dollari ininvestimenti. "Noi abbiamo presentato un'offerta solida che migliora i salari, i benefit ed aumenta in modo sostanziale i posti di lavoro ed è deludente che la leadership del sindacato abbia deciso di avviare a mezzanotte lo sciopero", si legge nella nota.