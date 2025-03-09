La gamma Sportback di Audi si declina in 10 modelli - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Una questione estetica? Anche, perchè il design resta la prima ragione di acquisto di un cliente Audi su tre, e lo studio delle forme ha un'importanza enorme per decretare il successo di un modello. Anche dunque, ma non solo però. Il marchio tedesco già dagli anni 2000 ha inaugurato la gamma Sporback, ispirata alle fastback degli Anni '60, quella in cui riversa il massimo delle sue attenzioni in tema di estetica, ma seguendo la filosofia progettuale secondo la quale lo stile deve essere "intelligente" per consentire un livello di efficienza che diventi di riferimento.

Il giro di parole è inevitabile per introdurre il test drive delle Audi Sportback A6 e-tron, Q6 e-tron e Q5 sulle strade panoramiche che da Portopiccolo (Trieste) ci ha portati l’interno della Slovenia, tra strade costiere, tornanti immersi nel verde e tratti autostradali: il palcoscenico ideale per scoprire il vero volto di un progetto che ha ridefinito il concetto di coupé a cinque porte. Oggi la gamma Audi Sportback si è allargata a ben 10 modelli, dalle compatte alle granturismo, dalle versioni termiche fino ai SUV elettrificati e a quelli totalmente a batteria, e copre il 60% dell'immatricolato Audi. Il comun denominatore? Il look muscolare, la linea filante che esalta l’aerodinamica (il Cx di 0,21 è il migliore su un'auto di serie mai raggiunto da Audi), riduce i consumi e conferisce una personalità sportiva e coerente a tutta la famiglia. In tema di motorizzazioni 100% elettriche, si arriva a un’autonomia reale vicina ai 700 km, mentre la ricarica a 270 kW permette di recuperare 300 km in solo 10 minuti di sosta alla colonnina ad alta potenza.

Nella nostra prova abbiamo privilegiato in particolare la Q5 Sportback dotata di tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare i propulsori TDI e TFSI contribuendo alla trazione in molteplici situazioni così da ridurre consumi ed emissioni. A questa, si affianca la tecnologia ibrida Plug-in, declinata in due step di potenza (299 e 367 CV) e garante di un’autonomia in modalità elettrica sino a 100 km.

Nei percorsi cittadini e di statale abbiamo apprezzato la fluidità del sistema MHEV Plus, mentre sui tratti collinari sloveni il motore 2.0 TFSI da 265 CV supportato dall’elettrico si è rivelato brillante e puntuale nella risposta. Lo sterzo progressivo e le sospensioni adattive permettono una guida dinamica, ma sempre confortevole. In versione SQ5, la sportività aumenta: il V6 benzina regala un sound corposo e un’accelerazione da vera sportiva. L’efficienza non riguarda solo i consumi, ma anche l’impatto estetico. Le Sportback trasmettono prestazioni visive: muscolari, compatte, eleganti. Un messaggio chiaro lanciato per chi cerca un’auto che si fa notare, ma resta proporzionata e mai arrogante.

Capitolo prezzi, l'unico che fa chiudere gli occhi: in versione Sportback il listino della Q5 parte da 68.850, la A6 e-tron Sportback da 74.500, e per la Q6 e-tron occorrono minimo 74.800 euro.