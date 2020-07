Il presidente Niccolò Branca - Archivio

Fratelli Branca Distillerie, fondata nel 1845 a Milano, è stata premiata per la «strategia internazionale» portata avanti negli anni con continuità ed efficacia, in occasione della settima edizione di Save the brand, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle eccellenze del made in Italy nel settore "Food & beverage". Nella motivazione si legge che «la strategia di internazionalizzazione continua a essere uno dei pilastri della crescita aziendale che l’hanno portata a ricoprire nuove significative posizioni sui mercati esteri e a rafforzare brand storici».



«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che ci incentiva a proseguire per la strada intrapresa, puntando sulla qualità dei nostri prodotti che, rinnovandosi nel tempo sempre nel rispetto della tradizione, sono diventati veri e propri ambasciatori dell’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. Le scelte strategiche adottate ci hanno permesso di rafforzare la nostra presenza a livello internazionale, consentendoci di competere con le più importanti realtà multinazionali», ha dichiarato il presidente Niccolò Branca. La premiazione si è svolta martedì 14 luglio con un evento organizzato per la prima volta via web. Durante la serata sono state premiate 35 aziende che si sono distinte per il valore che negli anni sono riuscite a costruire intorno al marchio.