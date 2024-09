Gli incentivi per le imprese del Sud che fanno ricerca e sviluppo su settori innovativi diventano operative. Da oggi, 2 settembre, è possibile precompilare la domanda per accedere ai contributi erogati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in concorso con Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti bancari convenzionati, finalizzati a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel Mezzogiorno.

Il contributo governativo totale stanziato, tramite il Fondo per la crescita sostenibile, è di quasi 470 milioni di euro: si articolerà nella duplice forma del finanziamento agevolato (per cui sono a disposizione 328 milioni) e della contribuzione diretta alle spese (cui sono destinati invece altri 145 milioni). Nel primo caso, la partecipazione statale coprirà non più del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e non più del 40% per le medie e piccole realtà. Nel secondo, invece, l’entità dell’incentivo concesso dipenderà dalla dimensione della singola azienda richiedente: saranno infatti coperti il 30% dei costi sostenuti dalle piccole imprese, il 20% dell’importo per quanto riguarda le medie e il 15% per le grandi. Il valore delle proposte presentate dalle imprese dovrà essere compreso tra i 3 e i 20 milioni di euro.