Una delle presentazioni al mercato di Plenitude - Eni

Eni ha annunciato che Plenitude sarà quotata in Borsa, sull’Euronext Milan, nelle prossime settimane. Sarà uno dei principali debutti a Piazza Affari quest’anno.

Plenitude, creata lo scorso novembre, è la società del gruppo Eni che si occupa di energia rinnovabile (ha 1,4 GW di capacità installata e 10 GW di progetti in realizzazione), della vendita di elettricità e gas alle famiglie (ha circa 10 milioni di clienti) e della ricarica dei veicoli elettrici (7.300 le colonnine installate). Ha chiuso il 2021 con un Ebitda adjusted di 600 milioni di euro e un flusso di cassa operativo di 500 milioni.

Eni manterrà la quota di controllo dell’azienda una volta che il collocamento delle azioni sarà completato. La quotazione era parte del piano industriale del gruppo, che ha lo Stato come azionista di riferimento tramite la Cdp e il ministero dell’Economia.

«Siamo entusiasti di proseguire lungo il percorso per la quotazione su Borsa Italiana. Plenitude è impegnata nel creare valore per tutti gli stakeholder, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica e una proposta integrata e diversificata per offrire energia decarbonizzata a tutti i suoi clienti» ha detto l’amministratore delegato di Plenitude, Stefano Goberti.