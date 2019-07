Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato 5mila assunzioni all'Inps (Ansa)

Assunzioni in arrivo all'Inps. L'annuncio arriva via Facebook dal vicepremier Luigi Di Maio nel giorno in cui l'istituto di previdenza presenta la relazione programmatica per il biennio 2020-2022 dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy. "Oltre 5000 assunzioni all'Inps! Le annuncerò insieme al presidente Pasquale Tridico questo pomeriggio a Roma e in diretta Facebook" scrive Di Maio. Non si tratta di una novità comunque: secondo quanto annunciato a maggio dal presidente dell'istituto, Tridico, le assunzioni dovrebbero distribuirsi tra questo ed il prossimo anno.

Insieme alla relazione è stato pubblicato il bilancio 2018. Le entrate da contributi sono state pari a 231,66 miliardi di euro. I trasferimenti dal bilancio dello Stato pari a 105,72 miliardi di euro. L'evasione contributiva accertata dalla vigilanza ispettiva Inps è stata di 1,117 miliardi di euro: sono state effettuate 17.710 ispezioni identificando 14.034 aziende irregolari, 5.171 lavoratori in nero, 37.552 lavoratori irregolari.



Le domande presentate per reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza, al 20 giugno 2019, sono pari a 1.344.923, di cui accolte 839.794. Tra gli obiettivi a breve termine dell'istituto anche quello di "valutare il modello gestionale applicato alla prima fase di erogazione delle prestazioni di Reddito e Pensione di cittadinanza al fine di individuare gli aspetti negativi, quelli che vengono valutati positivamente ed applicabili, anche per l'erogazione delle altre prestazioni".

Il totale delle ore di CIG autorizzate al 31 maggio 2019 risulta pari a 116.377.017, segnando un +11,42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il monte delle ore autorizzate è costituito da 43.558.890 di Cig ordinaria, 72.461.993 straordinaria e di 356.134 in deroga. Nel 2018 i beneficiari sono stati complessivamente 483.427.

"Le entrate contributive dell'Inps sono stabili ma in futuro il tema della sostenibilità ci sta tutto" ha detto il presidente del comitato di indirizzo e vigilanza Guglielmo Loy. "La politica deve porsi il problema di aumentare la quota di occupati e la qualità dell'occupazione".