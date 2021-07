COMMENTA E CONDIVIDI













Piazza della Signoria. A Firenze certo e, da ieri, anche a bordo della nuova ammiraglia di Costa Crociere, Non a caso Costa Firenze. Ieri la presentazione di questa nave (pronta da dicembre 2020 ed all'ancora causa pandemia) a Savona, l'home port della compagnia, da dove domani salperà per la prima crociera. Destinazione Mediterraneo, anzi Italia ed isole (Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari). Invece che Oriente. Già, concepita per i mercati asiatici – e le indicazioni interne e parte dell'arredamento riportano a rimembranze della Grande Muraglia – la Firenze per luglio ed agosto navigherà nel Mediterraneo arrivando anche a Malta e, da metà settembre, attraccherà anche a Marsiglia, Barcellona ed Ibiza. In Inverno, poi, sarà posizionata a Dubai per portare i vacanzieri negli Emirati Arabi, in Qatar ed Oman. Dubai, nei tempi di Expo Dubai 2020 di cui Costa è Gold Sponsor del padiglione Italia al prossimo Expo.

Ma senza guardare all'Expo, per questa estate “registriamo molto interesse. È una ripartenza progressiva. È la quarta nave che lanciamo in tre mesi e vediamo, settimana dopo settimana, che l'interesse aumenta. Anche per l'autunno e pure per la prossima estate" garantisce il direttore generale di Costa, Mario Zanetti. Un bel segnale di ripartenza con il 2022 che “sarà ancora un anno di transizione" in attesa del 2023 che “ci vedrà tornare al periodo pre Covid" rassicura Zanetti.

E allora guardiamo all'oggi, a questa nave: 324 metri di lunghezza, 81 di altezza, 135 tonnellate e mezzo di stazza lorda per 2136 cabine, 15 ponti, 13 ristoranti ed 8 bar.

Pronta a salpare, una bellezza italiana in viaggio sul mare mettendo al centro Firenze, la città d'arte ed il Rinascimento che, lontano dal Mediterraneo, ricorderà ai crocieristi la gloria toscana e l'unicità storica e culturale del Belpaese oggi più che mai nel 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri.