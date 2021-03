COMMENTA E CONDIVIDI













I danni della Pandemia sono molteplici. A quelli morali e psicologici, a quelli economici delle tante attività costrette allo stop vanno aggiunte le situazioni di povertà che si sono improvvisamente create per singole persone ed, ovviamente, per tanti nuclei familiari. Le iniziative solidali e caritatevoli si susseguono su tanti fronti. Anche i grandi gruppi non sono da meno e fra questi si trovano anche aziende per le quali l’anno horribilis è stato disastroso. Tra queste anche Costa Crociere protagonista di diverse iniziative legate alla donazione di generi alimentari per le persone in difficoltà, affiancata anche dall’impegno di Costa Crociere Foundation. In particolare, le attività solidali, presenti da anni nel dna del Gruppo crocieristico, sono state intensificate per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19.

Tra le varie attività di solidarietà Costa Crociere collabora dal 2017 con Banco Alimentare per ridistribuire i piatti pronti non consumati a bordo alle persone in difficoltà nei porti in cui attraccano le navi. Così in quattro anni sono state distribuite più di 180mila porzioni di cibo, in undici porti, coinvolgendo quattordici associazioni solidali. Nel pieno dell’emergenza pandemica, tra aprile 2020 e gennaio 2021 circa 52 tonnellate di cibo, pari a circa 97mila pasti, sono state scaricate dalle navi Costa e dai magazzini e distribuite alle persone in difficoltà grazie alla rete di Banco Alimentare, Caritas e altre associazioni

Guardando alla Foundation collabora dal 2015 con la comunità di Sant’Egidio di Genova per assicurare un pasto alle persone bisognose e in questi anni sono stati distribuiti più di 249 mila pasti freddi a Genova città e anche 436mila pasti caldi nelle mense dei poveri. Infine, tra aprile e giugno 2020, in aggiunta ai pasti caldi e freddi, sono stati distribuiti circa 2mila food box, equivalenti a 30mila pasti, alle famiglie genovesi in difficoltà.